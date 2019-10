Veracruz no se presentará a jugar en la Jornada 14 por adeudos; la Liga MX se detendría

Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, señaló que espera la respuesta de los demás futbolistas para analizar si se suspende la jornada completa

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Los problemas en el seno de Veracruz siguen y en aumento, pues dada la situación con los pagos a jugadores, los elementos del plantel escualo han decidido no jugar el partido del próximo viernes frente a Tigres, ya que ninguno ha recibido dinero desde hace meses.

De acuerdo con Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, señaló en entrevista para Fox Sports que se decidió no jugar el encuentro entre los Tiburones y Tigres, pues algunos futbolistas no reciben dinero desde hace seis meses, incluso, señala que algunos utileros han decidido dormir en colchonetas dentro del estadio.

“En este momento los jugadores me comentan la situación real, de manera más clara la situación que están viviendo muchos jugadores, en caso de algunos jugadores que les deben hasta seis meses, del torneo pasado, algunos otros, los nuevos no han cobrado desde que llegaron, hoy hay utileros que están durmiendo abajo del estadio en colchonetas a los hijos de varios compañeros los están corriendo, entonces se ha tomado una decisión, no se jugará, por ahora no habrá otra voz más que la mía”.

El mismo ex jugador mexicano señaló que espera la respuesta de los demás futbolistas para analizar si se suspende la jornada completa, además de señalar que mañana los jugadores harán un pronunciamiento en redes sociales.

“Por hoy no habrá ninguna otra voz más que la mía, como presidente de la AMF PRO. Hoy ya tenemos contacto con varios jugadores que nos han expresado el apoyo y es un llamado para todo, para que sean solidarios con esta situación que es real y no la podemos esconder. Sabemos que nadie quiere hacer esto y también es un llamado para los dueños, que ojalá se pueda hacer algo”.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, declaró que los directivos del balompié mexicano están dispuestos a darles una mano a los jugadores jarochos, sin embargo, deberán presentar algunos documentos ante la Comisión de Resolución y Controversias, pues en caso de no hacerlo están maniatados.

Hace algunos días se dio a conocer que el tema de la falta de pagos en el conjunto veracruzano no sólo es en el primer equipo, sino también en las ligas Sub 20 y Sub 17, además del cuadro femenil, quienes tampoco han percibido sueldo alguno desde hacer varios meses, llegando al extremo de que algunos de ellos deben dejar escuelas o centros educacionales por no tener el apoyo.