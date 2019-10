Veracruz por fin ganÃ³ en el Apertura 2019, pero fue en la Copa MX

FUTBOL

Veracruz por fin ganó en el Apertura 2019, pero fue en la Copa MX

Los Tiburones no ganaban en Copa desde febrero pasado, pero esta victoria no acaba con su mala racha en la Liga, en la que no gana desde agosto de 2018

Noroeste / Redacción

22/10/2019 | 8:34 PM

Foto: Cortesía

VERACRUZ._ Por lo menos ya ganó. Veracruz rompió su inercia negativa en el Apertura 2019 al lograr su primer triunfo este semestre en el duelo de Copa MX ante Alebrijes de Oaxaca con marcador de 1-0. Esta victoria solo es para la Copa, pues en Liga acumula 40 partidos sin ganar, una de las peores rachas en la historia del futbol mundial. Los escualos jugaron prácticamente sin gente en el Estadio Luis "Pirata" Fuente, ya que no se vendieron boletos para el publicó en general y solo se permitió el acceso a los abonados del club. El solitario gol del triunfo fue anotado por el mediocampista Jesús Henestrosa, quien aprovechó un centro por la banda derecha y tras controlar en el área, fusiló al arquero César López para el 1-0. El único susto que tuvo el conjunto escualo fue un gol anulado al mediocampista Franco Faria por fuera de lugar al 68’. Los jugadores de Veracruz se mostraron ansiosos por meter más goles y en varias opciones decidieron patear a gol en vez de apoyarse con otros compañeros. El ejemplo más claro de ello, fue el mediocampista Iván Santillán, que disparó en dos ocasiones pero en ambas el portero desvió. La victoria más reciente que tenía Veracruz en Copa había sido en los Octavos de Final del Clausura 2019, cuando derrotó a Mineros de Zacatecas por 2-1 el 27 de febrero en el Estadio Luis "Pirata" Fuente. Curiosamente, la victoria ante Alebrijes le abre la posibilidad de clasificarse a la siguiente ronda en la Copa en el Grupo 4, siempre y cuando pueda volver a derrotar a los Oaxaqueños de visita y así sumar seis puntos para aspirar a clasificar como uno de los mejores segundos lugares. El equipo escualo, que enfrenta problemas de adeudos por parte de su directiva con jugadores y personal del club, buscará el próximo sábado ante Tijuana el triunfo que rompa la mala racha en Liga en la que no gana desde agosto de 2018. #Tiburones Rojos del Veracruz

#Alebrijes de Oaxaca

#Copa MX

#Apertura 2019

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio