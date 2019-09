Â¡Verdad y justicia!. Los estoicos padres de los 43 marchan en la CdMx con esperanzas renovadas

¡Verdad y justicia!. Los estoicos padres de los 43 marchan en la CdMx con esperanzas renovadas

Al cumplirse un lustro de la desaparición forzada de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, familiares y compañeros de las víctimas nuevamente salen a las calles para exigir la presentación con vida de los normalistas y castigo a los culpables

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, así como normalistas y activistas defensores de derechos humanos protestaron hoy por la memoria, verdad y justicia para las víctimas de aquella fatídica “Noche de Iguala”.

Al cumplirse un lustro de la desaparición forzada de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, familiares y compañeros de las víctimas nuevamente salen a las calles para exigir la presentación con vida de los normalistas y castigo a los culpables.

“Porque todavía ‘Nos Faltan 43’”, destacan en sus consignas.

Al clamor de verdad y justicia, los padres y madres suman nuevas demandas: investigación, identificación y castigo a los responsables de construir la verdad histórica y juicio político al ex presidente, Enrique Peña Nieto, por su presunta complicidad.

Bernardo Campos Santos camina a paso lento. Tiene 63 años. Busca a su hijo José Ángel Campos, desaparecido en otros 42 estudiantes. Don Bernardo era albañil y campesino, pero ahora se dedica de lleno a la búsqueda de José. Desde el primer día a la fecha ha estado en las movilizaciones y marchas.

“Para mi como padre, ha sido un dolor muy grande. Llevamos cinco años sin ver a mi hijo. Al no saber nada, es cuando sufrimos más”.

Macedonia Torres Romero, mamá de José Luis Luna Torres, mantiene la fe y la ilusión que pronto le regresen a su hijo. “Vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso”, platica.

Y añade: “Hasta ahora, López Obrador dice que tiene voluntad de buscar a nuestros hijos, que nos va a ayudar, pero hasta ahorita va lento, y no hay nada, pero pues en él tenemos esperanza que nos vaya a ayudar”.

Hilda Hernández Rivera, madre de Cesar Manuel González Hernández, no quiere saber, ni pensar cuántos años más deberán de buscar y clamar por sus hijos, pero advierte que jamás dejarán de buscar.

“No queremos más tiempo, queremos ver avances, queremos saber que las autoridades de verdad van a investigar. […] El tiempo nunca cura nada. Lo único que nos va a curar es que tengamos a nuestros hijos y los abracemos", ha expresado.

Miles de personas, principalmente estudiantes, se unieron a la movilización. Entre los contingentes hay estudiantes y miembros de STUNAM, de CCH Oriente, Prepa 5, UNAM, UPN, entre otras.

“No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Ayotzi, vive: la lucha sigue. ¿Por qué, por qué nos asesinan, si somos la esperanza de America Latina?”, corean al unísono.

Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza, se mostró contento por participación de la ciudadanía.

“Nosotros estamos fortalecidos por ver tanta gente que nos acompaña”, expresa el padre.

El señor Mendoza explica que desde el 7 de septiembre acudieron a diferentes escuelas a invitar a la protesta.

“ A todo México le pedimos que se unan a nuestro clamor, que juntos luchemos por la verdad”, añadió.

El contingente comenzó a concentrarse en el Ángel de la Independencia desde las 3 de la tarde, para caminar hacía el Zócalo Capitalino.

Al grito de “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, inició la marcha que recorrerá la avenida Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino, en donde se tiene previsto un mensaje final por parte de los padres.

“Verdad y justicia para Ayotzinapa” y “Cinco años de lucha. Ni perdón ni olvido”, se lee en las pancartas.

Esta mañana, previo a la movilización, los padres y madres de los 43 junto con alumnos de la preparatoria “Mártires de Tlatelolco”, volaron 43 papalotes en memoria de los jóvenes.

“En la búsqueda de la justicia, el cielo es el límite”.

LLAMADOS A DECLARAR

Hoy, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que el ex Presidente Enrique Peña Nieto también podría ser llamado a declarar porque “nadie está por encima de la Ley”.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el funcionario anunció que el ex Procurador Jesús Murillo Karam declarará la próxima semana. Detalló que se enviarán citatorios a quienes se desempeñaban como funcionarios cuando ocurrió la desaparición de los normalistas, en septiembre de 2014.

“La próxima semana el ex Gobernador, ex Procurador y ex Secretario de Seguridad, y después funcionarios federales. Se llamará a todos los implicados del ámbito municipal, estatal y federal”, apuntó.

Los familiares de los normalistas han demandado que la investigación y castigo no sólo sea para los responsables del asesinato, lesiones y desaparición de los estudiantes, también para Tomás Zerón y ex Procurador Jesús Murillo Karam, los encargados de construir lo que llaman “la mentira del sexenio” pasado; sin embargo, el reclamo de la investigación a ex funcionarios se ha elevado al ex mandatario nacional, Enrique Peña Nieto, al ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre y al ex Secretario de Gobernación, Osorio Chong.

Para Gaspar de la Cruz, el ex Presidente, Enrique Peña Nieto y su gabinete de seguridad, deben de ser llamados a rendir cuentas.

“Tomás Zerón, Jesús Murillo Karam y Enrique Peña Nieto saben, ellos saben qué pasó. Ellos no resolvieron el caso porque ellos saben lo que pasó”, sostuvo.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, informó que la demanda es la misma: es verdad y justicia, y que todos los involucrados tengan que pagar.

Es por eso, agregó, que los padres exigen que Tomás Zerón, Murillo Karam, Osorio Chong y Enrique Peña Nieto, quienes fueron parte del Gobierno anterior, sean investigados por complicidad y por elaborar una verdad histórica que no existió jamás.

“Son cinco años de dolor; sabemos que ellos– Enrique Peña Nieto, Murillo Karam, y Osorio Chong– le apostaron al tiempo y al olvido, pero se les olvidó que para nosotros los pobres, el tesoro más grande son nuestros hijos y no vamos a descansar hasta llegar a la verdad, y ver tras las rejas a los responsables de este crimen”, manifestó De la Cruz.