Verificado 2018: El Bronco dice que en NL no gastó ni un solo peso en comunicación social, es falso - Noroeste

Verificado 2018: El Bronco dice que en NL no gastó ni un solo peso en comunicación social, es falso

También dice que las encuestas nunca lo favorecieron, también es falso

Yuriria Ávila y Omar González / Verificado 2018

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, prometió que de llegar a la Presidencia no destinará recursos públicos para publicidad oficial, como dice que hizo como gobernador de Nuevo León.

Pero el candidato independiente presidencial miente al decir que no gastó “ni un solo peso a los medios de comunicación,” y que ese dinero se usó para invertir “en la tecnología de seguridad para la comunidad”.

Entre octubre de 2015 y mayo de 2017, el gobierno de Nuevo León gastó 17 millones 986 mil 253 pesos para “Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”, según los informes de la secretaría de Finanzas del gobierno de Nuevo León que están disponibles en Transparencia Gubernamental y que ya documentó Verificado, medio aliado de la iniciativa Verificado 2018.

Ahora como candidato presidencial, El Bronco asegura que no gastó en comunicación social, pero no es la primera vez que lo dice. Según documentó Verificado, en mayo de 2017, durante un foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo: “Estamos muy bien, pero no lo vemos, ¿por qué razón?, porque los periódicos y las televisoras todos los días están jorobe, jorobe y jorobe, y saben cuál es la razón: que no les pagamos, que no les damos dinero”.

Entre septiembre de 2015 y mayo de 2017, la empresa a la que se ha destinado mayor cantidad de dinero es Mercadotecnia de Emociones (que recibió ocho millones 972 mil 600 pesos), Ediciones del Norte S. A. de C.V. (dos millones 111 mil 298 pesos), Stereorey México (1 millón 459 mil 825 pesos) y Radio Televisora del Valle (599 mil 778).

De acuerdo con Verificado, en junio de 2017 Rodríguez Calderón rectificó: “Hay campañas que el gobierno hace a veces a través de medios, como la del zika, chikungunya, programas de educación”; dijo después de que el diario El Norte cuestionó el gasto en publicidad que el gobierno de Nuevo León pagó a la revista Aregional.

La opacidad del gasto en comunicación social de Nuevo León

Nuevo León y Guerrero, a diferencia de los otros 30 estado de la República, no reportaron gastos en comunicación social a la cuenta pública, según documentó el centro de investigación y análisis Fundar, en el informe de gastos en publicidad oficial en las entidades federativas durante 2015.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los gastos relativos en comunicación social y publicidad oficial debe estar desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto de campaña. Sin embargo, en el caso de Nuevo León, para ningún año se encuentra desglosado el gasto en comunicación de los gastos generales.

Verificado 2018 revisó el gasto en comunicación social de Nuevo León para 2015, 2016 y 2017 en el Sistema de Obligaciones de Transparencia. En lugar de datos aparece la leyenda “no se ha generado información que conforme a la Ley de Transparencia de Nuevo León deba ser publicada”.

De acuerdo con Paulina Castaño, investigadora de Fundar, que no haya datos sobre gastos en publicidad no significa que no se han generado gastos, sino que no se ha reportado la información.

También miente sobre las encuestas

El 6 de junio pasado, Rodríguez Calderón mencionó que desconfiaba en las encuestas después de que, durante la campaña electoral de 2015 en Nuevo León, periódicos como El Universal, La Jornada y El Financiero le daban bajas probabilidades de triunfo.

Durante el diálogo sostenido con la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana, el candidato independiente aseguró que el día de la elección en Nuevo León el periódico El Universal le daba 7% de preferencia electoral, La Jornada 6%, y El Financiero siempre lo mostró en último lugar. Luego presumió que, pese a esos pronósticos, él resultó ganador con 52% de los votos.

Verificado 2018 revisó las encuestas publicadas de estos periódicos, así como a los resultados oficiales de la elección y comprobó que las cifras presentadas por el candidato son falsas.

El primero de junio de 2015, seis días antes de la elección, El Universal publicó una encuesta que mostraba a Rodríguez Calderón con 39.7% de las preferencias, y a la candidata priista Ivonne Álvarez, con 36.9%.

La Jornada, por su parte, publicó el 8 de junio que en las encuestas de salida El Bronco se posicionaba como ganador de la elección. Mientras que el 3 de junio de 2015, El Financiero publicó su encuesta en la que el candidato independiente contaba con 34% de la preferencia efectiva, mientras Álvarez tenía 32%.

De igual forma, de acuerdo a las cifras oficiales de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, El Bronco obtuvo 48.82% del total de votos válidos. Aún sin tomar en cuenta los votos nulos, el porcentaje obtenido por el candidato es de 49.9% y no 52%, como dijo.