Verificado 2018: La fotografía que mostró Anaya sobre López Obrador y Peña Nieto es de 2012 - Noroeste

Verificado 2018: La fotografía que mostró Anaya sobre López Obrador y Peña Nieto es de 2012

En la recta final del debate Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador se acusaron mutuamente de haber pactado con el presidente Enrique Peña Nieto, la fotografía que mostró el panista no es reciente y pertenece a un evento realizado en junio de 2012

Aldo Nicolai / Verificado 2018

El candidato Ricardo Anaya denunció nuevamente en el tercer debate presidencial un supuesto pacto entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador y exhibió, como si probara su dicho, una foto en la que esos políticos aparecen juntos. Sin embargo, nunca explicó que la foto tenía seis años desde que se captó.

Ricardo Anaya exhibió la foto cuando intercambió acusaciones con Andrés Manuel López Obrador en las que ambos dijeron que, el otro, pactó con el actual presidente de la República.

Este hecho, que ocurrió en la recta final del debate, comenzó cuando López Obrador mostró una imagen de Anaya y Peña Nieto para argumentar un supuesto pacto entre los actores políticos. A partir de ahí, los candidatos se interrumpieron mutuamente por casi un minuto.

Anaya le reviró y expuso una imagen de López Obrador con Peña Nieto diciendo que “él también se toma fotos con Peña y pactó”, refiriéndose al tabasqueño. López Obrador respondió que el hecho pertenecía a un debate en 2012 y declaró que no había visto al actual presidente desde hace seis años.

La fotografía de Anaya no fue enfocada directamente por las cámaras, pero por un breve instante en la transmisión se pudo apreciar que en la imagen aparecían cinco personas.

Lo que Anaya omitió decir es que la fotografía tiene seis años de antigüedad y fue tomada durante la firma del Pacto de Civilidad ante el entonces Instituto Federal Electoral, en junio de 2012, periodo en el que Peña Nieto era el candidato del Partido Revolucionario Institucional y López Obrador el representante del Partido de la Revolución Democrática; ambos contendían por la presidencia.

El evento fue público y reportado por diversos medios.

El intercambio

Andrés Manuel López Obrador: "Si mira, este es el verdadero pacto Anaya y Peña."

Ricardo Anaya: “Aquí hay fotos tuyas con Peña mira.”

Andrés Manuel López Obrador: “Si, en el debate, en el debate.”

Ricardo Anaya: “Este es López Obrador con Peña.”

Andrés Manuel López Obrador: “Yo no lo he visto, no le he visto a Peña en seis años.”

Ricardo Anaya: “Aquí estás con Peña.”

Andrés Manuel López Obrador: “¿Puedo terminar?.”

Ricardo Anaya: “Es que él también se toma fotos con Peña y él pactó.”

Andrés Manuel López Obrador: “No lo he visto, no lo he visto en seis años.”

Ricardo Anaya: “¿Pactaste con él, ¿si o no?”

Andrés Manuel López Obrador: “No.”

Ricardo Anaya: “Claro”

Andrés Manuel López Obrador: “No, no he pactado con él, no lo he visto en seis años, y tu te has reunido con él nada más en un año... ”

Ricardo Anaya: “Y le ofreciste impunidad, y le ofreciste impunidad...”

Andrés Manuel López Obrador: ¿Me dejan? En un año se reunió seis veces, ahora se peleó, quiere meterlo a la cárcel, sabes qué este… no es mi fuerte la venganza, justicia no venganza .”

Ricardo Anaya: “Y le ofreciste impunidad.”