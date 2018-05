Verificado 2018: Los candidatos a gobernador en Veracruz debaten y usan información engañosa - Noroeste

Verificado 2018: Los candidatos a gobernador en Veracruz debaten y usan información engañosa

Inseguridad y pobreza fueron los principales temas del debate entre los candidatos a la gubernatura de Veracruz; usaron cifras inexactas o dieron datos a medias

Berta Díaz y Montserrat Sánchez / Verificado 2018

Combate a la inseguridad, pobreza y empleo fueron los tres temas del primer debate del pasado 18 de mayo entre los candidatos a la gubernatura de Veracruz. ¿Qué tan ciertos son los datos que dieron?

En materia de seguridad, Cuitláhuac García, de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que “durante el mandato del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes, se incrementaron los peores delitos como la extorsión en más del 130%”. Mientras que José Francisco Yunes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que con ese gobierno aumentaron los secuestros y delitos de alto impacto.

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2016 a 2017 sí aumentaron los delitos de alto impacto: los homicidios se incrementaron 29%, extorsiones 129%, robo de vehículo con violencia 37% y secuestro 29%. El robo de vehículo sin violencia fue el único que disminuyó y lo hizo solamente un 3%.

Si bien Cuitláhuac García y José Francisco Yunes tienen razón en decir que hubo un aumento en inseguridad en 2016, con la administración de Yunes Linares, el incremento inició durante la gestión de Javier Duarte.

Delitos en Veracruz

Desde el gobierno del exmandatario Javier Duarte, la tasa de homicidio no ha dejado de crecer. En 2014, la tasa por cada 100 mil habitantes era de 6.10, mientras que para 2015, 2016 y 2017 fue de 7.02, 15.52 y 20.10 respectivamente.

El robo de vehículo con violencia es el segundo delito que ha ido al alza los últimos cuatro años. En 2014 la tasa era de 15.1, para 2015 subió a 16.99 y en 2016 con 24.31. En 2017 alcanzó su tasa más alta desde 2010 ya que fue de 33.48. En el robo con violencia la tasa de 2014 fue de 56.8, en 2015 subió al posicionarse con 59.3, en 2016 66.9 y para 2017 bajó al contar con 64.5.

Para el delito de extorsión, la tasa en 2014 era de 3.19, en 2015 disminuyó ya que fue de 1.57 pero volvió a subir en 2016 con 2.37 y en 2017 con 5.44.

En 2014 el delito de secuestro registraba una tasa de 1.8, si bien bajó en 2015 al contar con 1.2, para 2016 volvió a aumentar ya que se tuvo una tasa de 1.63 y en 2017 cerró con 2.1.

Pobreza en Veracruz

Sobre pobreza, Cuitláhuac García dijo que “De los ocho millones de veracruzanos, dos millones viven en precariedad alimenticia, dos millones no tienen atención de salud y otros dos millones no tienen un empleo formal o tiene un subempleo o simplemente no tienen empleo”.

Verificado 2018 consultó al equipo del candidato para conocer la fuente de su afirmación y respondieron que se basaron en los censos y reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las cifras del candidato son cercanas a las que publica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que a su vez retoma datos del INEGI: en 2016 un millón 578 mil 300 personas no tenían acceso a servicios de salud, un millón 804 mil 400 presentaban carencia por acceso a la alimentación.

Pero en el tema del empleo sus datos no son exactos.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI calcula las tasas de desempleo y subocupación con base en la Población Económicamente Activa (PEA). A partir de estas tasas y la PEA, Verificado 2018 calculó el número de personas en desempleo en 2017, que fueron 113 mil 324 , más otras 197 mil 508 estaban subempleadas. Cifra alejada de los dos millones que citó el candidato.

Los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalan que durante 2017 había 711 mil 975 personas con empleo formal.

Por su parte, el candidato Miguel Ángel Yunes Márquez, afirmó que “en materia de seguridad se requiere de experiencia y yo la tengo, en Boca del Río, cuando fui presidente municipal, logramos bajar los delitos en un 16.52%, los homicidios un 42.22% y robos en 12.1%”.

Verificado 2018 buscó al equipo del candidato para conocer la fuente de dicha afirmación; sin embargo, al momento de la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

Yunes Márquez ha sido en dos ocasiones presidente municipal de Boca del Río, el primer periodo fue de 2008 a 2010 y el segundo de 2014 a 2017. La medición municipal que publica el SESNSP comenzó a realizarse a partir de 2011.

El robo de vehículo con violencia durante 2014 tuvo una tasa de 25.16 por cada 100 mil habitantes, mientras que para 2017 la incidencia aumentó a 35.65.

En cuanto al robo de vehículo sin violencia inició con una tasa de 153.14 y también incrementó en 2017 al registrar una tasa de 200.37.

Para el delito de extorsión en 2014 la tasa fue de 5.75, tres años después fue de 7.84.

En materia de secuestro, el municipio tenía en 2014 una tasa de 6.47 y en 2017 bajó a una de .71.

Con respecto al tema de homicidio, un año anterior a la administración de Yunes Márquez la tasa era de 18.72. Durante su primer año como presidente municipal, la tasa bajó a 7.18; sin embargo, para 2016 la tasa subió a 15.73 y para el final de su administración, volvió a bajar a 7.13.