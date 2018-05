Verificado 2018: Tres notas falsas sobre el Frente: el PRD dejó la coalición, Anaya acepta que no ganará o que llama - Noroeste

Verificado 2018: Tres notas falsas sobre el Frente: el PRD dejó la coalición, Anaya acepta que no ganará o que llama

El video falso sobre el PRD suma más de 387 mil reproducciones en redes sociales, la imagen del tuit falso de Anaya se ha compartido dos mil veces y la supuesta noticia de que aceptó su derrota ya fue desmentida

Verificado 2018

26/05/2018 | 04:02 AM

Aldo Nicolai / Verificado 2018

“En el PRD nos bajamos del Frente ¡No vamos con Ricardo Anaya”, “No hay nada de malo en que mis ingresos superen los 400 mil pesos mensuales. Dejen de envidiar y criticar. Pónganse a chambear (...)”, “Estoy harto, cansado me siento sin ganas (...) ya no hay esperanzas (de ganar)”.

Tres noticias falsas sobre la coalición Por México al Frente y su candidato presidencial que circulan por redes sociales.

La primera, vía un video con información falsa del PRD, que se publicó en la página de Facebook La Verdadera Izquierda MX, acumula 387 mil reproducciones y se ha compartido más de 20 mil veces en distintas redes sociales.

Raúl Flores, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en la Ciudad de México, dijo a Verificado 2018 que el contenido no pertenece a su partido y rechazó tener vínculo con la página que difundió el contenido.

Fernando Belaunzarán, candidato del Frente a diputado federal por el distrito cuatro de la Ciudad de México, declaró que no existe ninguna fracción del PRD con el nombre La Verdadera Izquierda MX.

El PRD, PAN y Movimiento Ciudadanos continúan juntos en la coalición Por México al Frente en esta campaña electoral.

Una imagen con un tuit falso de Anaya

Ricardo Anaya dijo el 14 de mayo, en entrevista con Milenio TV, que sus ingresos y los de su esposa suman unos 400 mil pesos mensuales.

De la declaración se han generado contenidos falsos, en la página de Facebook Millennials con AMLO se publicó la imagen de un supuesto tuit publicado por Anaya, en el que defiende sus ingresos y los de su esposa diciendo que fueron fruto de su trabajo.

“Reitero que no hay nada de malo en que mis ingresos superen los $400,000 mil pesos mensuales. Dejen de envidiar y criticar. Pónganse a chambear. Por eso dicen que los mexicanos son como los cangrejos. ¡Chamba Si Envidia No!”

No existe registro de este tuit ni en la cuenta oficial del candidato o en Twitter mismo: que algún usuario haya visto el mensaje y lo haya comentado; tampoco hay reportes de medios sobre la supuesta declaración del candidato. Esta información sólo existe en la imagen publicada en esa página de Facebook, desde donde se ha compartido más de dos mil veces.

Anaya y la falta de esperanza

"Estoy harto, cansado me siento sin ganas, nada de lo que hago me hace repuntar, solo queda aceptar, ya no hay esperanzas", dice una imagen que circula en redes sociales en la que se asegura que Anaya lo declaró una reunión con su equipo. La información y la autoría de la nota se atribuye a Carlos Talavera, periodista del diario Excélsior.

La supuesta nota escrita por el periodista no existe. Carlos Talavera publicó del tema: “La información vertida en esta imagen, donde se utiliza mi imagen, es absolutamente falsa. Como ustedes saben, colaboro en la sección cultural de Excélsior y no cubro la actividad de los candidatos a la presidencia”.