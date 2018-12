COLUMNA

Véritgo dos en línea: Las acacias y Guerrero

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

La cartelera comercial culichi sigue apestando –la excepción es, lo subrayo de nuevo, Roma (Cuarón, 2018)-, así que no queda más remedio que refugiarse en el cine disponible en los servicios de streaming. En este caso, dos cintas que, para variar, nunca llegaron a exhibirse en esta ciudad.

Las Acacias (Argentina-España, 2011), que vi hace muchos años en algún festival de Morelia, está disponible desde hace unos días en la plataforma de MUBI (mubi.com). Se trata de una multipremiada -y con toda justicia- opera prima dirigida por Pablo Giorgelli.

El estilo de Giorgelli es minimalista, la trama es sencillísima, prácticamente no sucede nada importante y, sin embargo, tiene un desenlace tan genuinamente que su desenlace, lo recuerdo bien, lo anoté entre lo mejor que vi ese año.

A Rubén (Germán de Silva), un seco y silencioso chofer que lleva un cargamento de troncos del Paraguay a Buenos Aires, su patrón le asigna la tarea de llevar en el camión a la joven guaraní Jacinta (Herbe Duarte), que lleva cargando a su hijta de cinco meses Anahí (Nayra Calle Mamani, robándose impunemente la película).

No sabemos gran cosa de Rubén -no está casado, tiene un hijo que prácticamente no conoce- y menos aún de Jacinta -en algún momento habla por teléfono con alguien y se suelta llorando- pero entre los dos va naciendo una relación construida a través de una serie de reticencias derribadas. Una cinta que, acaso por su misma sencillez, pega aún más fuerte en el final.

Otra cinta nunca estrenada en nuestra ciudad es Guerrero (México, 2017), tercer largometraje documental del especialista Ludovic Bonleux, filme disponible en el sitio de Filmin Latino (www.filminlatino.mx).

Se trata de un meritorio documental centrado en tres activistas que, cada quien y a su manera, lidian con la violencia, la impunidad y el abuso en uno de los estados más peligrosos de nuestro país: Mario, quien busca a su hermano desaparecido; Coni, un policía comunitario; y Juan, un profesor normalista en lucha y resistencia.

La valía del filme radica en la crónica no solo en la crónica de vida de estos tres individuos, sino en la descripción del estado de cosas en Guerrero que, en realidad, es un reflejo de todo este país convulsionado en el que hemos vividos en los últimos dos sexenios, esa docena trágica de la cual aún no salimos.

Comentarios: en la página web www.ernestodiezmartinez.com, en la cuenta de twitter @Diezmartinez y en el correo electrónico ernesto.diezmartinez@gmail.com. Patreon: https://www.patreon.com/diezmartinez