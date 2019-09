Verónica Castro, actriz y cantante mexicana, anuncia que se retira después de 53 años de trayectoria

En las últimas semanas el nombre de la protagonista de Rosa Salvaje ha estado en todos los titulares de la prensa, después de que se anunciara una supuesta boda con Yolanda Andrade conductora de MoJoe

Sinembargo.MX

La primera actriz, Verónica Castro, anunció su retiro de los escenarios a través de sus redes sociales. Dice adiós después de 53 años de trayectoria.

Esta tarde, la protagonista de Los Ricos También Lloran, explicó que no puede con el escarnio en su contra, debido a que las últimas semanas su nombre ha acaparado los titulares del medio del espectáculo, a raíz de la polémica que generó la declaración de Yolanda Andrade, quien señaló que en el pasado mantuvo una relación con la primera actriz.

Veronica afirmó que eligió este día para dar la noticia ya que hoy se celebra el cumpleaños de su madre, María Guadalupe.

“Elegí hoy, que es el día de mi santa madre María Guadalupe y en su nombre les digo adiós; la vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio”.

El momento se desató cuando Monserrat Oliver, amiga y co conductora de Yolanda Andrade en un programa, subió un video donde habló sobre la boda que tuvo su amiga en Ámsterdam con una figura muy importante del espectáculo.

Los medios no se hicieron esperar para abordar a las conductoras y preguntar quién era la misteriosa mujer, así fue cuando Yolanda Andrade mencionó que había tenido una relación con Verónica Castro.

Los titulares abordaron temas delicados como la presunta homosexualidad de Castro, por ese motivo la actriz asegura que sólo quiere su paz.

“Digo adiós a lo que tanto amé; mi profesión por 53 años; entregué mi vida con todo mi amor , gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y cómo lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz. DLB (Dios los bendiga)”, escribió en la publicación.

Contestó a las acusaciones

Por su parte, Verónica Castro no se quedó callada y dijo para otro programa de radio, un día después cuando la noticia que ya estaba en todos los medios, que jamás había contraído nupcias.

“Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma, es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos. Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento”, dijo durante el programa de Maxine Woodside.

Y agregó: “Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas bromas, y te cases también en broma, como en una kermés; a mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”.

Después de estas declaraciones, Yolanda Andrade volvió asegurar que vivieron momentos muy importantes.“Verónica debe tranquilizarse, porque la verdad la tengo yo, la tengo en video, en fotos, la tengo en mi alma, en mi corazón, en mi cabeza”

“El hecho que me diga que yo soy una malagradecida, no me ofende, el hecho de que diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien; si mañana dice que soy hermafrodita, no me importa. Pero lo que sí me importa y por eso estoy dando esta entrevista es que yo no soy ninguna mentirosa. Yo no he dicho ninguna mentira”, dijo.