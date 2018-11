VerÃ³nica Castro sÃ­ participarÃ¡ en la segunda temporada de La Casa de las Flores

Verónica Castro sí participará en la segunda temporada de La Casa de las Flores

La actriz había manifestado que su personaje ya no tenía futuro en la popular serie de Manolo Caro

Noroeste / Redacción

03/11/2018 | 12:36 AM

MÉXICO._ Hace unas semanas, Netflix aquietó las dudas de todos los fanáticos de la Casa de las Flores y anunció que efectivamente habrá una segunda temporada.

Sin embargo, la duda permanecía de si Verónica Castro regresaría o no para retomar su personaje, especialmente teniendo en cuenta que durante la promoción de la primera temporada aseguró que no estaba interesada en continuar en el proyecto porque su personaje ya lo había hecho todo y no tenía más futuro.

Castro finalmente puso fin al misterio y dio la respuesta que muchos querían escuchar, Virginia de la Mora regresará para la segunda entrega de la popular serie de Manolo Caro, publicó infobae.com.

"Tú crees que me voy a perder a mis millennials, después de haberlos llamado para que voltearan a verme, sería yo como una loca, ilógica, ignorante, inconsciente si dejara de hacerlo, imposible, estoy feliz", declaró emocionada durante una entrega de premios.

Es un hecho, Verónica Castro seguirá al frente de La Casa de las Flores y los fanáticos podrán seguir disfrutando de uno de sus personajes favoritos, una madre que deja atrás los prejuicios de la sociedad mexicana.

La actriz dijo estar eternamente agradecida a su personaje que le permitió reinventarse y llegarle a otras generaciones y que fue su hijo, Michelle quien la impulsó a tomar el reto y participar de esta comedia negra.

Hasta el momento no se conoce la fecha de estreno de la próxima temporada.