Vertigo: Buscando...

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Un padre descubre que su hija adolescente no es lo que piensa. Cuando ella desaparece sin dejar rastro, el atribulado páter familia viudo se decide a buscarla en terrenos que son desconocidos para él. A bote pronto, estamos ante la historia de la obra mayor setentera ¿Dónde está mi hija? (Schrader, 1979), a su vez inspirada por el irrepetible clásico fordiano Más corazón que odio (1956).

Esta es la premisa de Buscando… (Searching, EU, 2018), ópera prima de Aneesh Chaganty, cinta ganadora del premio del público en Sundance 2018, aunque su terreno dramático no es el mundo de la pornografía angelina ni los míticos espacios abiertos del western clásico.

La búsqueda frenética del desesperado padre viudo David Kim (John Cho) por su hija de 16 años Margot (Michelle La) se realiza, en gran medida, en el inabarcable mundo de la red, en los vecindarios de Facebook, FaceTime, Tumblr, Paypal, Instagram, Twitter, Venmo, Youcast y, por supuesto, Google, empresa para la cual trabajó Chaganty realizando cortos promocionales.

El guión escrito por el propio cineasta en colaboración con Sev Ohanian ubica, pues, toda la historia en la multitud de pantallas a las que tiene acceso David: su propia computadora personal, la delgada laptop de Margot, imágenes de las cámaras de seguridad de la ciudad, de los noticieros televisivos o hasta del teléfono celular de la detective Rosemary Vick (Debra Messing), la policía asignada a investigar la desaparición de la muchacha.

En la medida que David navega por los meandros de la red, descubre el rostro desconocido de su hija quien, acaso, no fue secuestrada por nadie, sino que huyó por alguna razón que se le escapa al atribulado padre. ¿O no será así?

Buscando… no es la primera película que presenta al internet como el espacio en el que peligramos nosotros y nuestros hijos –recordemos la reciente cinta de horror Eliminar amigo (Gabriadze, 2014) y mucho antes la inquietante e insuperada Kairo (Kurosawa, 2001)- pero sí funciona, por lo menos, como un eficaz y palomero thriller que lleva al límite la premisa de contar su historia en una pantalla de cine que, a su vez, se multiplica en la decena de pantallas cotidianas en las que transcurre nuestra otra vida, la que vivimos en la red.

En algún momento, la cinta abandona el discurso paranoico del padre agobiado por la desaparición de la hija y se dirige hacia los terrenos de una feroz sátira de las redes sociales que no por previsible es menos efectiva: ese mundo delirante de los hashtags ñoños, los trolls tuiteros, la autoexhibición sentimental (“Era mi mejor amiga”), las infaltable teorías de conspiración (“El papá lo hizo”) y los infaltables buenos deseos (“My thoughts and prayers…”) que no sirven para maldita la cosa, como bien ha anotado el comediante Anthony Jeselnik.

Al final, el misterio se resuelve de una forma tan convencional como arbitraria, pero Chaganty puede alegar, a su favor, que le fue dejando al espectador atento las claves necesarias en los momentos específicos. Además, ¿de qué otra manera se podía haber resuelto el filme? Esto es Hollywood, después de todo.

