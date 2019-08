VÃ©rtigo: Â¿Conoces a TomÃ¡s?

COLUMNA

Vértigo: ¿Conoces a Tomás?

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Hay algo muy refrescante en el guión de ¿Conoces a Tomás? (México, 2019), ópera prima de María Torres (miniserie para Televisa Las 13 esposas de Wilson Fernández/2017, no vista por mí): en sentido estricto, no hay ningún gran conflicto que resolver, ninguna tragedia que enfrentar, ninguna bronca existencial que dilucidar.

Permea en esta breve pero sustancial dramicomedia (o dramedy, dirían los gringos) una buena voluntad contagiosa, que convierte el tema central del filme -el tener un familiar autista- en otro problema cotidiano más que se puede afrontar con buenas dosis de empatía, paciencia, amor y humor.

El Tomás del título (Hoze Meléndez extraordinario) es un joven autista a quien su devota hermana cirujana Fernanda (Marcela Guirado) visita frecuentemente en la casa hogar en donde lo tiene internado.

Tomás es un autista poco funcional, pero común y corriente: es decir, no es un genio matemático, no toca una pieza musical solo con escucharla una vez, no se sabe de memoria el directorio telefónico, no puede contar cuántos fósforos hay en el suelo solo con echar una mirada y -bendito sea Dios- tampoco es el testigo mudo de un asesinato o algo por el estilo.

Tomás es autista y ya: tiene muy poco lenguaje, le gusta tocar la barba de quien le simpatiza, toca las manos de las personas, mueve los dedos frente a sus ojos, le molestan los ruidos altos y se sabe de memoria alguna contagiosa canción grupera ("Volar volar").

En otras palabras, Tomás es más cercano al hermano autista de Loco por Mary (Hermanos Farrelly, 1998) que al otro célebre hermano autista fílmico, el Dustin Hoffman de Cuando los hermanos se encuentran (Levinson, 1988).

Un buen día, Fernanda tiene la oportunidad de ser la cirujana principal en una operación a corazón abierto, pero como se trata del mismo día en que va por Tomás a la casa-hogar para pasar el fin de semana con él, su novio, Leonardo (Leonardo Ortizgris), se ofrece para cuidar a su cuñado especial unas cuantas horas.

Total, ni que fuera tan difícil. El conflicto -por llamarlo de alguna manera- aparece cuando Leonardo, que es un músico sin éxito, tiene la oportunidad de tocar en la boda de un productor musical importante, y ya que no puede deshacerse de Tomás, se lo lleva con él al susodicho jale.

Evidentemente, en ese día entero en el que Leo tiene que lidiar con las idiosincrasias y necesidades de Tomás -con sus berrinches, con su negativa a soltar su acordeón, con su vulnerabilidad constante-, el buenazo músico aprenderá lo que significa el autismo -y el público, por supuesto, con él.

Se agradece, de verdad, la negativa al tremendismo melodramático o a la explotación facilona de la discapacidad permanente que es el autismo -o, por lo menos el tipo de autismo de Tomás. Tanto Leo como su socio y camarada Chris (Alán Estrada) son buenos tipos, amables y bienintencionados.

Tratan a Tomás con empatía, sin lástima ni condescendencia alguna. No es la mascota que sacan a pasear; es una persona que aprenden a entender y, en el caso de León, a querer.

En este sentido, la interpretación de Hoze Meléndez como Tomás es clave para el éxito del filme: más allá de la impresionante fidelidad a los rasgos autistas -todo actor competente podría hacer lo mismo-, el triunfo del cachanilla reside en haberlo dotado de una autentica personalidad. El Tomás de Meléndez es mucho más que un mero amasijo de tics.

El guión escrito por la propia cineasta en colaboración con Enrique Vázquez no niega, por cierto, las dificultades innatas que conlleva el ser autista (aplauso al inteligente diseño sonoro que trata de transmitir cómo perciben y escuchan el mundo los autistas) o el tener un familiar autista (se notan los esfuerzos de Fernanda para estar presente al lado de su hermano).

Pero son dificultades que se pueden sobrellevar mejor cuando se tiene alguien a un lado. Alguien que entiende que lo raro y lo diferente no tiene que ser malo.

Comentarios: en la página web www.ernestodiezmartinez.com, en la cuenta de twitter @Diezmartinez y en el correo electrónico ernesto.diezmartinez@gmail.com. Patreon: https://www.patreon.com/diezmartinez