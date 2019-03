VÃ©rtigo. El bosque maldito

COLUMNA

Vértigo. El bosque maldito

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Una buena y otra mala.La buena es que ha llegado a Culiacánuna interesante película de horror que, aunque sea modestamente, oxigena la paupérrima cartelera comercial culichi. La mala es que, al parecer, revisando la cartelera del fin de semana, la cinta en cuestión estará disponible, casi exclusivamente, en versiones dobladas al español y, en una sola sala y en una sola función en Cinépolis, en su versión original en inglés. Una desgracia, porque el cine doblado es menos cine. En fin.

La cinta en cuestión es El bosque maldito(The Hole in the Ground, Irlanda, 2018), ópera prima del cineasta irlandés Lee Cronin. La película inicia cuando una joven madre llega a vivir a una zona rural de Irlanda con su pequeño hijo de unos siete años de edad. Es obvio que la mujer, Sarah (Séana Kerslake), viene huyendo del marido y padre del chamaco, pues oculta una cicatriz en la frente y no quiere hablar del pasado.

El problema, como lo anticipa el título en español, es que su nueva casa está ubicada en un "bosque maldito" -aunque, a decir verdad, lo "maldito" no es el bosque, sino un cráter enorme (el hoyo en el suelo del título en inglés) que está a unos cuantos pasos de su hogar. Cierto día, Chris (James Quinn Markey, muy efectivo) se pierde en el bosque y, al parecer, ha caído en el susodicho agujero, aunque cuando su mamá está a punto de reportar que su hijo se ha perdido, el chamaco aparece.

A partir de entonces, entramos en terrenos muy familiares a cierto tipo de horror centrado en la relación materno-filiales (desde El bebé de Rosemary/Polanski/1968 hasta la reciente The Babadook/Kent/2014 pasando por El exorcista/Friedkin/1973), pues resulta que Sarah no cree que Chris sea su hijo. La aparición de una desquiciada vecina (la actriz habitual de Kaurismaki, Kati Outinen) que, de hecho, le avisa que ese chamaco no es su hijo provoca más temores paranoicos en la mujer que empieza a ver (¿o se lo imagina?) que el niño tiene comportamientos muy extraños.

Estamos ante un buen palomazo de cine de horror que se ve favorecido por un espléndido reparto, una ejecución eficaz y una partitura de Stephen McKeon que ayuda a crear un auténtico clima de horror psicológico. Ojalá que pueda ver la versión original en inglés, tal como fue hecha.

Comentarios: en la página web www.ernestodiezmartinez.com, en la cuenta de twitter @Diezmartinez y en el correo electrónico ernesto.diezmartinez@gmail.com. Patreon: https://www.patreon.com/diezmartinez