VÃ©rtigo: El regreso de Mary Poppins

COLUMNA

Vértigo: El regreso de Mary Poppins

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

He visto varias veces Mary Poppins (Stevenson, 1964), acaso la mejor cinta familiar no animada producida por la Casa Disney. La volví a ver hace unos años, ante el estreno de El sueño de Walt (Lee Hancock, 2013), la crónica de la realización de Mary Poppins, protagonizada por Tom Hanks como Walt Disney y Emma Thompson como P. L. Travers, la hosca escritora australiana creadora de la nana voladora. Luego, la volví a ver antes de ir al cine a revisar El regreso de Mary Poppins (Mary Poppins Returns, EU, 2018), la tardía secuela del clásico disneyano.

Después de las dos últimas visitaciones, me he convencido que Mary Poppins nunca trató sobre la niñera ni sobre su influencia sobre los dos ingobernables chamacos que tiene que criar. Mary Poppins llega al Londres de 1910, al número 17 de Cherry Tree Lane, no a salvar a los dos inquietos niños sino al papá de ellos, el serio, responsable y respetable George Banks, interpretado cada vez mejor por David Tomlinson. Más allá de las pegajosísimas canciones de los hermanos Sherman, más allá de las luminosas y graciosas secuencias animadas e, incluso, más allá de la presencia de la mejor Mary Poppins posible, una Julie Andrews de gran voz e inimitable gracia corporal, lo que queda de la original Mary Poppins es su emotivo desenlace: el maduro banquero recién despedido recuperando no solo algo de su infancia sino a sus hijos, a su familia, su propio sentido de la vida.

El gran problema de El regreso de Mary Poppins es que carece de esta hondura emocional. El hijo de Mr. Banks, Michael (Ben Whishaw), ha crecido lo suficiente para tener tres hijos bajo su cuidado, pues su mujer ha fallecido recientemente. La hermana de Michael, Jane (Emily Mortimer), sigue soltera y, al parecer, ha heredado las inquietudes políticas de su madre, antigua sufragista, pues participa en alguna organización sindical. La época es el inicio de los años 30, en plena Gran Depresión, y Mary Poppins regresa al número 17 de Cherry Tree Lane porque, de nuevo, los Banks la necesitan.

Sin embargo, el problema ahora es demasiado simple, sencillo, hasta vulgar: Michael está a punto de perder la casa y, aunque el fallecido Mr. Banks llegó a ser socio del banco que tiene la hipoteca, no encuentran el certificado respectivo por ningún lado. Es decir, Mary Poppins no regresa a resolver ninguna bronca realmente importante sino, simplemente, a salvar una casa. La diferencia del centro dramático entre un filme y otro es enorme.

El otro asunto son las canciones. No hay una sola entre las compuestas por Scott Wittman y Shaiman que hayan quedado en la memoria de quien esto escribe. De hecho, las había olvidado al momento de salir del cine. Por supuesto, llegar a empatar el genio de los Sherman, quienes crearon media docena de tonadas machaconamente inolvidables era una tarea complicada de antemano, pero lo cierto es que en la nueva versión no hay nada que tararear.

Eso sí, nada que reprocharle a Emily Blunt como la nueva Mary Poppins. No tiene la voz de Julie Andrews (pero, ¿quién la tiene?), pero sí una prestancia física similar. Mientras Andrews siempre tuvo un timing cómico natural –véase cómo camina, cómo ve, cómo se mueve al cantar “A Spoonful of Sugar”-, Blunt tiene una personalidad menos alegre y mucho más adulta. Esa media sonrisa, esa mirada pícara, esa voz que en un momento clave se enronquece, ese número musical de vodevil en el que participa, nos advierten que esta Mary Poppins está muy lejos de ser la señorita perfecta y virginal de 1964. Esta es una mujer hecha y derecha del 2018. Vaya, si la Mary Poppins de 1964 se sonrojaba cuando un periodista alababa su belleza, la Mary Poppins de 2018 no sabe de falsa modestia: se sabe atractiva y vaya que nosotros, frente a la pantalla del cine, lo sabemos.

Al final, tratando de copiar el emotivo desenlace de Mary Poppins, el director de la secuela, Rob Marshall, hace aparecer a cierta gran dama del musical clásico, quien logra que todos los Banks salgan volando, felices, por los aires. Es el único momento que, creo, se acercó a emular la magia y el sentimiento del filme original. Aunque ya era demasiado tarde.