VÃ©rtigo: El Vicepresidente: mÃ¡s allÃ¡ del poder

COLUMNA

Vértigo: El Vicepresidente: más allá del poder

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Adam McKay no puede negar la cruz de su parroquia. Miembro del equipo de escritores de Saturday Night Live de 1995 a 2001 y, de hecho, guionista de cabecera de ese programa durante dos años, de 1997 a 1999, el socio y colaborador de Will Ferrell tiene su mayor fuerte en la comedia. Es más, yo diría, incluso, que en la caricatura.

Por lo mismo, acaso el mejor momento de su séptimo largometraje, El Vicepresidente: más allá del poder (Vice, EU, 2018), es cuando nos muestra, en tono levemente satírico, cierta conversación en la que el futuro presidente número 43 de Estados Unidos, George W. Bush (Sam Rockwell), “convence” a Dick Cheney (Christian Bale) de ser su vicepresidente. Uso comillas porque, si usted ya vio el tráiler respectivo del filme, es más que obvio que no hay “convencimiento” alguno y que el chiste no se cuenta solo, sino que está eficazmente montado y ejecutado gracias a la edición de Hank Corwin y a la presencia de ese par de actores.

Por desgracia, a lo largo de las más de dos horas de duración de la cinta, no hay muchos momentos como este. Hay, eso sí, como en su anterior filme, el oscareado La gran apuesta (2016), rompimientos de la cuarta pared, cameos de actores reconocidos en papeles incidentales, juegos meta-narrativos al pasto y otras florituras de la misma especie, todo con el fin de mantener atento al respetable entre tanto meandro político/burocrático, pues hacer la biopic de un tipo tan opaco y anticarismático como Richard “Dick” Cheney no debe ser sencillo.

Y, por cierto, menos lo es cuando se sabe tan poco de su vida, como se reconoce al inicio del filme –“We did our fucking best”-, disculpándose de antemano por las libertades tomadas al contar la trayectoria pública y privada de quien, se dice, fue el hombre más poderoso durante la presidencia de Bush II. En todo caso, el problema no radica en las invenciones de McKay al imaginar las conversaciones privadas de Cheney con su esposa Lynne (Amy Adams), las discusiones con su mentor Donald Rumsfeld (Steve Carrell) o las chamaqueadas que le recetaba al propio presidente de Estados Unidos. El asunto es que nada de esto es particularmente interesante, iluminador ni novedoso.

Y, a todo esto, ¿qué es lo que propone El Vicepresidente…? ¿Que Cheney es un maquiavélico ideólogo de la derecha republicana más recalcitrante, la misma que le abrió el camino a Donald Trump? Algo hay de ello –su interés por la “Teoría ejecutiva unitaria” que le daría poderes monárquicos al presidente de Estados Unidos parece genuino- aunque, en otras ocasiones, el guion de McKay nos propone que, en realidad, Cheney no estaba interesado en ninguna agenda ideológica en particular, a no ser la suya y la de sus intereses económicos. De cualquier manera, estos vaivenes no cambian el sentido último del filme: encarnado por un camaleónico Christian Bale subido de peso, Cheney es la encarnación del demonio mismo, un Satanás tan grisáceo como sereno que termina imponiéndose sobre todos los demás, sin alardes retóricos de ninguna especie.

Es decir, lo que propone El Vicepresidente…. es que la Guerra en Irak, la tortura como política de “inteligencia”, los bombardeos a civiles, la negativa al control de armas, la crisis inmobiliaria y otras desgracias más que le han sucedido a Estados Unidos en la década pasada provinieron no tanto de una visión ideológica en particular sino de la malévola habilidad de un tipo brillante y ambicioso que supo aprovechar cada oportunidad que se le presentó. En el extremo del simplismo maniqueísta, pareciera que McKay exonera a Bush II, a su gabinete y a la clase política de su país para culpar, solamente, a Cheney. He aquí, pues, a un auténtico genio del mal. Si esto no es admiración, no sé qué es. Curioso asunto.

