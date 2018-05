Vértigo en línea: Aprendiz - Noroeste

COLUMNA

Ernesto Diezmartínez Guzmán

La pena de muerte ha sido tema central lo mismo en feroces sátiras sociales (la irrepetible obra maestra El Verdugo/García Berlanga/1963), notables melodramas morales (la justamente oscareada Pena de muerte/Robbins/1995) o inquisitivos documentales sobre los abismos humanos (la teleserie On Death Row/2012-13, del siempre inquieto Werner Herzog).

Aprendiz (Apprentice, Singapur-Alemania-Francia-Hong Kong-Qatar, 2016), segundo largometraje del singapurense Junfeng Boo (ópera prima no vista por mí Sandcastle/2010) exhibido en Cannes 2016 en la sección Una Cierta Mirada, comparte desde la ficción un punto de vista diríase herzogiano.

Estamos en Singapur, tiempo presente. Aiman (Firdaus Rahman) es un joven recién salido del ejército que entra a trabajar a una cárcel de máxima seguridad en la que, continuamente, se ejecutan prisioneros.

Por su carácter y su diligencia, Aiman llama la atención del Jefe Rahim (Wan Hanafi Su), el veterano verdugo de la prisión quien, en algún momento, le dice al muchacho que le recuerda a él mismo cuando inició en ese trabajo hace 30 años. Por su parte, Aiman, con una hermana mayor a punto de irse a Australia como única familia, parece ver en Rahim a esa figura paterna de la que carece.

El guión escrito por el propio director Boo nos ofrece una primera vuelta de tuerca que nos hace pensar que la cinta se convertirá, en cualquier momento, en un convencional thriller de venganza.

Nada de eso: la película permanece en terrenos tan complejos como contradictorios, tratando de entender tanto las razones del muy profesional (¿y muy humano?) verdugo Rahim, como las del joven taciturno Aiman, sin dejar de lado la presencia espectral de los condenados a muerte y sus familias.

Aprendiz es, al final de cuenta, una fascinante y ambigua historia de crecimiento y aceptación. Lo terrible para Aiman es todo lo que tiene que aceptar para poder crecer.

Aprendiz se estrenó en la Ciudad de México en septiembre de 2017 pero, como es costumbre con cualquier película que no sea hollywoodense ni trate de súper-héroes, nunca se estrenó comercialmente en Culiacán. No importa: la cinta se encuentra disponible, desde hace algunos días y en formato streaming, en la página de Filmin Latino (www.filminlatino.mx) por solo 35 devaluados pesos. Como no me canso de escribirlo: a falta de pan… streaming.

