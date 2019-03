COLUMNA

Vértigo en línea: De las muertas

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

En estos últimos años hay bastante cine mexicano en cartelera, incluso cada fin de semana. Es más, en ocasiones, como el fin de semana pasado, hay dos estrenos nacionales peleando paso a paso, peso a peso, la taquilla. Estos son buenas noticias para el negocio, es decir, para la industria fílmica mexicana. El problema –y suele siempre haber un problema en estos casos- es que las películas nacionales que llegan a todas partes del país suelen ser las menos interesantes, las menos arriesgadas, la menos valiosas.

Y conste que no me refiero al cine documental–el mejor que se hace en México y el más difícil de ver- sino a películas comerciales que no pertenecen a la comedia romántica, el género favorito por excelencia del público nacional. O sea, para acabar pronto, se hacen cintas comerciales de otro tipo que no llegan a las salas de cine del país.

Como muestra el botón llamado De las muertas (México, 2016), quinto largometraje del especialista en thrillers José Luis Gutiérrez, película que se estrenó en la Ciudad de México hace un año, en marzo de 2018 y, para variar, nunca llegó a exhibirse en Culiacán. La cinta ya está disponible –también para variar- en el servicio streaming de Cinepolis Klic, por la módica suma de 45 pesitos.

El filme de Gutiérrez está ubicado en un municipio ficticio mexicano, Malagua, en el que abundan las violaciones y feminicidos -o sea, pudo haber estado ambientado en cualquier parte del país, incluyendo Culiacán. En Malagua hay un asesino serial suelto y un profesor llamado Ángel (Tomás Rojas) es detenido y acusado de los crímenes, que inlcuye el de su propia hija adolescente Ángela (Arantza Ruiz). Por ahí aparece un periodista (Héctor Kotsifiakis), que investiga por su lado el caso (Héctor Kotsifiakis); y un tal comandante Navarro (Enrique Arreola, siempre bienvenido), que parece estar más interesado en tener a alguien en la cárcel que en resolver los horrendos crímenes de esas jovencitas.

La no mal tramada película se resolverá con una vuelta de tuerca inesperada que se quiere -y que resulta, la verdad sea dicha- bastante shocking. De las muertas es, pues, un thriller entretenido con un regusto de serie B a la mexicana. No más, pero tampoco menos. No es una virtud desechable en un género tan poco transitado y tan poco logrado en México como el thriller.

