Vértigo en línea: El ornitólogo - Noroeste

COLUMNA

Vértigo en línea: El ornitólogo

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

A esta ciudad alejada de los dioses cinematográficos es cada vez más difícil que llegue un cine que no sea hollywoodense y, últimamente, hasta hablado en su idioma original. Por lo mismo, resulta ocioso quejarse porque cintas portuguesas de autor y, además, con temática LGBT, no se exhiban en nuestra ciudad. En todo caso, hay que agradecer que este tipo de cine esté al alcance del cinéfilo más curioso a través del servicio streaming, en concreto de la página de Cinépolis Klic (www.cinepolisklic.com).

La película a la que me refiero es El ornitólogo (O Ornitólogo, Portugal-Francia-Brasil, 2016), quinto largometraje de Joao Pedro Rodrigues (meritoria La última vez que vi Macao /2012, espléndido corto documental El cuerpo del rey/2013), un popurrí de relatos unidos por el capricho herético/religioso del cineasta, quien hace un cameo clave hacia el final de la cinta.

Fernando (Paul Hamy), el ornitólogo del título, se encuentra en su canoa, en algún río portugués, observando pájaros cuando, distraído por una bella cigüeña de patas y pico rojos, termina naufragando. Lastimado, es recogido por un par de peregrinas chinas (Han Wen y Chan Suan) que se han perdido en el bosque en su camino a Santiago de Compostela.

Al día siguiente, Fernando despierta amarrado, colgando de la rama de un árbol, cual homoerótico San Sebastián vivito y coleando. Cuando se escapa, Fernando sigue su extraño periplo -atestigua una suerte de ritual nocturno que llevan a cabo unos tipos enmascarados, tiene un sensual affaire gay con un pastor sordomudo llamado Jesús (Xelo Cagiao), se topa con una terca paloma que acaso sea el Espíritu Santo en persona (o en plumas, pues)- hasta que la caprichosa narración de Rodrigues finaliza en un auténtico renacimiento de Fernando, convertido en... ¡San Antonio de Padua!

De lo poco que he visto de Rodrigues acaso esta sea su cinta menos satisfactoria. Aunque no carece de encantos -el sensualista episodio del romance gay es probablemente lo mejor-, el hecho es que la película avanza a trompicones entre relato y relato, se extiende en demasía hacia el final y si usted quiere encontrarle un significado a todo esto, tendrá que revisar las notas de producción del filme o alguna entrevista con el director, algo que denota que estamos ante una obra no del todo lograda, pues el mejor cine debe ser, creo yo, autosuficiente.

De cualquier manera, se trata de una película valiosa e interesante que cualquier cinéfilo inquieto y curioso debería revisar. No todo es ni puede ser Hollywood.

Comentarios: en la página web www.ernestodiezmartinez.com, en la cuenta de twitter @Diezmartinez y en el correo electrónico ernesto.diezmartinez@gmail.com

TRÁILER