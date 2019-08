COLUMNA

Vértigo en línea: El peral silvestre

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Dice la leyenda que alguna vez, por allá en los años 60, Louis Malle se encontró en algún festival con Billy Wilder. Al empezar a platicar, Wilder, siempre abierto y amistoso, le preguntó al cineasta francés qué película estaba haciendo. Malle contestó que, de hecho, acababa de terminar su último filme. "¿De qué va?", quiso saber Wilder. Malle respondió: "Bueno, es un sueño dentro de otro sueño", ¡"y me costó dos millones y medio de dólares!", agregó, orgulloso. Wilder dijo, sin parpadear: "Hijo, acabas de perder dos millones y medio de dólares".

Recordé esta anécdota -que no sé si sea cierta, pero debería de serlo- cada vez que el indolente protagonista de la más reciente cinta del maestro turco Nuri Bilge Ceylan, el recién egresado universitario Sinan Karasu (Dogu Demirkol) habla con varios personajes (un político, un empresario, un veterano escritor, un par de imanes), para tratar de convencerlos de que le ayuden a publicar su primer libro, "una auto-ficción contenida en una meta novela".

Esta suerte de rolling-gag literario es el leitmotiv argumental clave contenido en el guion de Elperalsilvestre (Ahlat Agaci, Turquía-República de Macedonia-Francia-Alemania-Bosnia y Herzegovina-Bulgaria-Suecia, 2018), escrito por el propio cineasta en colaboración con su esposa Ebru Ceylan y Akin Aksu, un auténtico escritor y maestro de escuela en cuya vida está basada, muy libremente, esta cinta de Ceylan, presentada en Cannes 2018, hace exactamente un año. La película, estrenada en mayo de este año en la Ciudad de México, ya está disponible en el sitio de Cinepolis Klic.

Como de costumbre en el cine de Ceylan, la película está repleta de conversaciones que, en todo caso, son más bien duelos verbales/existenciales entre Sinan y su viejo padre jugador (Murat Cencir), su aguantadora madre, una antigua amiga de la infancia a punto de casarse, un veterano escritor a quien acorrala en alguna librería, y hasta con un par de imanes con quienes Sinan se encuentra en el camino y con quienes habla de religión y del sentido de la vida.

Sinan es nuestro protagonista, pero no necesariamente nuestro héroe. No sabemos realmente si el tipo es buen escritor o no -lo más probable, por lo que sucede al final, es que no lo sea-, pero lo que sí queda claro es que, al regresar a Can, su pueblo natal del que salió para ir a la Universidad, ve por encima del hombro a todos los que le rodean. El pueblo le queda chico y nada es suficiente para él, aunque también es evidente que no sabe qué es lo que quiere, más allá de publicar su "autoficción contenida en una metanovela". Sinan regresa, pues, a una vida seca de la que huyó y de la que, acaso, nunca se librará. Porque la vida, a veces, se trata solo de eso: de tratar de sacar agua de un pozo seco. Y no necesariamente está mal.

