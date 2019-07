COLUMNA

Vértigo en línea: Guerra fría

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Termina el episodio y la pantalla se va a negros. Inicia otro y termina igual. Una y otra vez sucede lo mismo, incluso en el final, cuya acción sucede además fuera de cuadro. En su más reciente cinta, Guerra fría (Zimna wojna, Polonia-GB-Francia, 2018), el cineasta polaco internacionalizado Pawel Pawlikowski ha tomado un camino muy diferente al de su anterior filme, la temprana obra maestra Ida (2013), ganadora del Óscar 2015 a Mejor Película en Idioma Extranjero.

Si en aquel filme la historia, comprimida en 82 minutos de duración, sucedía en unos cuantos días, cuando una novicia a punto de tomar los hábitos visitaba a un familiar desconocido hasta ese momento para ella, en esta ocasión, el argumento escrito por el propio cineasta cubre, más o menos en el mismo tiempo, varios lustros en la vida de una pareja que no puede estar separada, pero qué remedio, tampoco puede estar junta.

Wiktor y Zula (Tomasz Kot y Joanna Kulig) se conocen en 1949, en algún lugar del interior de Polonia, cuando el primero, un destacado compositor y pianista, está realizando una investigación etnográfica por órdenes del gobierno comunista, grabando canciones populares interpretadas por campesinos y gente del pueblo (bueno). En una de esas audiciones/grabaciones, Wiktor ve a una joven rubia “de flequito”, cuya voz es tan abrasadora como su mera presencia, su mirada directa, su desafiante media sonrisa. Durante los siguientes años, desde ese primer encuentro hasta el desenlace fuera de cuadro, ubicado a mediados de los años sesenta, Wiktor y Zula estarán juntos y separados por temporadas, en Varsovia, Berlín, París, Yugoslavia y de regreso a Polonia.

No importa que cada encuentro y separación esté marcada por bruscos virajes a negro, no importa que no sepamos bien a bien qué sucedió entre Wiktor y Zula en ese par de segundos convertidos en meses o años, no importa que cada vez que se reúnen sepamos que están destinados a separarse de nuevo: queda claro, desde ese primer cruce de miradas, desde ese momento que los dos compartieron el mismo aire, el mismo cielo, el mismo descanso sobre la hierba, que habían nacido el uno para el otro, para amarse para siempre, para hacerse daño para siempre.

La narración elíptica de Pawlikowsky permite que cada segmento pueda funcionar casi de forma independiente, como si se tratara de una conjunción de elusivas viñetas amorosas. La virtuosa cámara en blanco y negro de Lukasz Zal captura a sus dos personajes en el estrecho formato clásico 4:3, mostrando el espacio limitado en el que pueden moverse, al mismo tiempo que subrayando su inevitable cercanía.

Las constantes separaciones de los dos amantes se deben, en gran medida, a los vaivenes políticos que se suceden en la Europa comunista de la guerra fría del título, pero no exclusivamente a ellos. Es cierto que a los aburridos trabajos etnográficos del inicio le seguirán las insoportables exigencias artístico-políticas del más rancio estalinismo y es cierto que se empieza tratando de sobrevivir en una sociedad paranoica que se espía a sí misma para terminar aceptando el infernal compromiso tácito de traicionarte a ti mismo y a los que te rodean si quieres salir adelante.

Pero también es verdad que la política no es la única responsable de la separación de Wiktor y Zula: la realidad es que los dos turbulentos personajes no podían ser más antagónicos. Su inevitable separación nace tanto en su origen como en lo que desean ser/hacer en el futuro. Por lo mismo, porque lo saben, porque saben que no pueden estar juntos, es que somos testigos de su juramento de amor y su postrera confirmación en el desenlace: si él ha sufrido la cárcel solo por ella, si ella ha sufrido un matrimonio sin amor solo por él, ¿qué más les da a los dos lo que van a hacer si estarán juntos para toda la eternidad? La eternidad que se define en un instante: en una mirada, en un beso, en un apretón de manos. En ese caminar, ay, fuera del encuadre.

*****

Guerra fría nunca llegó a Culiacán, pero ya se encuentra disponible en la página web de Cinépolik Klic. Blog: https://www.patreon.com/diezmartinez