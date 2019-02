COLUMNA

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Pregunta: si hay un cinéma de papa, ¿habrá un cinéma de maman? Hagamos historia: el término “cine de papá” lo acuñó el entonces crítico de cine del Cahiers du Cinéma, Francois Truffaut, en su célebre ensayo, “Una cierta tendencia del cine francés”, publicado en el número 31 de la citada revista, en enero de 1954. El entonces “joven turco” Truffaut le colgó esa etiqueta claramente despectiva al cine industrial francés “de calidad”, es decir, el producido por los grandes estudios galos, basados en gran medida en fuentes literarias y dirigido por un grupo de cineastas aptos, competentes, pero faltos de inspiración.

Habría que añadir que, en general, el llamado cine de papá era, también, un cine masculino, no solo por el género de los directores, sino también por los protagonistas de la mayoría de los filmes. La excepción a la regla serían los woman’s films, identificados por Molly Haskell en su canónico libro “From Reverence to Rape: The Treatmen of Women in the Movies” (Penguin, 1974) como obras que tenían en su centro dramático a una mujer y, más importante, lograban transmitir un cierto grado de subjetividad femenina.

Por supuesto, como con toda categorización, hay que hacer precisiones: no todo cine industrial puede ser catalogado como “cine de papá” y no toda película con protagonistas femeninas es un woman’s film. Pero, ¿qué tal si hay un cine “de calidad” –con todo y las comillas despectivas truffautianas- que, además, se hace desde un punto de vista femenino? O sea, ¿podemos hablar de un cinéma de maman?

Creo que sí. Y para muestra, he aquí La librería (The Bookshop, GB-España-Alemania, 2017), que se estrenó en la Ciudad de México en octubre pasado con el horrible título de De libros, amores y otros males. El filme, disponible ya en Netflix, es eldécimo-tercer largometraje de ficción de la veterana cineasta catalana hace rato internacionalizada Isabel Coixet (Mi vida sin mí/2003, La vida secreta de las palabras/2005), un típico europudding que, contra todo pronóstico termina siendo un meritorio woman’s film, sin dejar de tener todas las características del despreciado cinéma de papa (o demaman, pues): película industrial basada en una popular novela -La librería (1978), de Penelope Fitzgerald-, con todos los recursos técnicos y de producción intachables, y un reparto internacional de prestigio.

Estamos en una isla, en un pequeño pueblo inglés llamado Hardborough, a mediados de los años 50. La aún joven viuda Florence Green (Emily Mortimer) abre la librería del título original ante el escepticismo de todos los habitantes de ese pueblito rabón y la apenas embozada antipatía de la poderosa aristócrata del lugar, Violet Gamart (Patricia Clarkson), quien pretendía usar la vieja casa rentada por Florence para un Centro de las Artes, manejado por ella. Así pues, con todo el poder político y económico en contra, pero con la inesperada ayuda del único lector voraz de todo el pueblo, el auto-recluido señor Brundish (el siempre bienvenido Bill Nighy), Florence buscará triunfar en su quijotesca lucha de llevar a ese remoto sitio algo de la sofisticación, la provocación y las ideas de la mejor literatura contemporánea, como las recién publicadas Farenheit 451 (1953) o, ¡escándalo!, nada menos que Lolita (1954).

Florence actúa como la protagonista de todo woman’s film que se respete. A pesar de su natural timidez –bien interpretada por Emily Mortimer-, la mujer buscará demostrar que es capaz de cumplir sus objetivos, manteniendo su desafío no solo ante los poderes formales y fácticos del pueblo, sino ante el encogimiento de hombros de la mayoría de los habitantes de Hardborough, que ve los esfuerzos de la viuda, en el mejor de los casos, como una curiosidad o una extravagancia.

Es inevitable ver la lucha de Florence como una suerte de metáfora contemporánea del Brexit: he aquí una pequeña comunidad cerrada, literalmente insular, tratando de aplastar todo aquello que parezca “sospechoso”, aquello que no sea suficientemente inglés. El dicho de “pueblo chico, infierno grande” tiene, pues, otra connotación en estos tristes tiempos parroquiales y anti-intelectuales.

