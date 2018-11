COLUMNA

Vértigo en línea: Los últimos días en el desierto

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Los últimos días en el desierto (Last Days in the Desert, EU, 2015), séptimo largometraje del apreciable artesano Rodrigo García (Con tan solo mirarla/2000, Almas pasajeras/2008, Madre e hija/2009, La increíble historia de Albert Nobbs/2011), se estrenó en la Ciudad de México hace dos años, en octubre de 2016 pero, para variar, nunca llegó a exhibirse en Culiacán. No importa: ya está disponible para revisarla en Netflix, además de que se puede rentar y/o comprar digitalmente en Apple iTunes y Google Play.

Sobre un guión original escrito por el mismo cineasta, he aquí que un "hombre santo" llamado Yeshua se va al desierto a ayunar, meditar y rezar, antes de entrar a Jerusalén, ciudad en la que su padre le ha encargado una tarea importante. Por supuesto, ya se imaginará a que Yeshua me refiero, quién es su exigente papá y qué desierto es. ¿No?: Yeshua es el Jesús, su papá es Dios Padre y el lugar es el desierto de Judea (en realidad, se trata de California, fotografiada de manera prodigiosa por, ¿quién más?, Emmanuel Lubezki).

En el desierto, Yeshua (Ewan McGregor, demasiado blanco y ojoazulado como para ser un pobre carpintero judío) se encontrará con un demonio que continuamente lo cuestiona (el propio McGregor con la misma vestimenta, pero con sonrisa cínica en ristre) y con una familia nuclear (Ciarán Hinds el padre, Ayelet Zurer la madre y Tye Sheridan el hijo) que, de alguna manera, sirve como primera gran prueba de las futuras responsabilidades de Yeshua y, al mismo tiempo, resulta ser un reflejo de su propia historia.

Así como Yeshua trata de hacer contacto con su lejano y, según el Demonio, caprichoso Padre ("Háblame", ruega Yeshua en el desierto), el curioso adolescente de 16 años no logra conciliar sus deseos (vivir en Jerusalén, conocer el mar, viajar por el mundo) con los de su hosco padre de pocas palabras, quien quiere que viva como él en ese desierto y, por lo mismo, le está construyendo una casa de piedra para que se quede ahí, en esa tierra en la que seguramente morirá la madre.

La cinta funciona mejor cuando Yeshua y el Demonio confrontan sus ideas: un ir y venir entre el desafío chocarrero del Diablo ("Soy un mentiroso. Es verdad") y las continuas dudas humanas de Yeshua, quien en cierto momento no está seguro de ser capaz de resolver el problema que está frente a sus ojos. Y si no puede salvar a esa pequeña familia, ¿cómo podrá salvar a toda la humanidad?

Comentarios: en la página web www.ernestodiezmartinez.com, en la cuenta de twitter @Diezmartinez y en el correo electrónico ernesto.diezmartinez@gmail.com. Patreon: https://www.patreon.com/diezmartinez