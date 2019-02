COLUMNA

Vértigo en línea: Nuestro tiempo

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Hacia la última parte de Nuestro tiempo (México-Francia-Alemania-Dinamarca-Suecia, 2018), quinto largometraje del multipremiado cineasta mexicano favorito de Cannes Carlos Reygadas (Japón/2002, Batalla en el cielo/2005, obra maestra Luz silenciosa/2007, notable Post Tenebras Lux/2012), un amigo (Andrés Loewe) le reclama al poeta-ranchero Juan (el propio Reygadas debutando como actor protagónico) que siempre ha sido un soberbio insoportable. Juan le responde con alguna grosería, aunque no refuta por completo el juicio de su claridoso camarada.

Esto me hizo recordar la primera vez que vi a Reygadas, en la conferencia de prensa que siguió a la presentación de su opera primaJapón en el festival de Guadalajara. Seguro de sí mismo, con un dejo de arrogancia, toreó preguntas incómodas y hasta reclamos de algunos de los periodistas cinematográficos ahí presentes. Este recuerdo me llevó al momento en el que Reygadas ganó el premio a Mejor Director en Cannes 2012 por Post Tenebras Lux cuando, de forma burlona, agradeció a la prensa por “todos sus elogios” –la presentación de esa cinta frente a la crítica había terminado, días antes, entre ruidosos abucheos.

Es decir, cuando su amigo le dice a Reygadas, entre trago y trago, que él es un soberbio, ¿se lo dice al personaje que interpreta en Nuestro tiempo o se lo dice al cineasta? Esta es una de las razones por las cuales más de un colega, dentro y fuera de México, se ha preguntado si lo que vemos a lo largo del filme –que ya está disponible para descargarse en Cinepolis Klic- no es más que una suerte de doloroso auto-retrato confesional.

Reygadas, en su debut como actor, interpreta a un laureado poeta que vive con su esposa Ester (Natalia López) y sus tres hijos (los dos más pequeños, Eleazar y Rut, los auténticos retoños de la pareja), en algún rancho de Tlaxcala. El matrimonio de 15 años de Juan y Ester se tambalea –aunque, ¿cuán sólido era en realidad?- cuando ella inicia un affaire con Phil (Phil Burgers), un gringo domador de caballos. Aunque luego sabremos que Juan y Ester tienen un matrimonio abierto, lo cierto es que en esta ocasión Juan no toma a la ligera la aventura de Ester y se comporta como un patético y humillado marido cornudo, que le reprocha pasiva/agresivamente a su mujer su traición y se dedica a acosarla en todo momento.

El problema es que la excesiva duración de la película, que ronda las tres horas, diluye buena parte de su discurso argumental, aunque, eso sí, visual y auditivamente hablando, Nuestro tiempo es una maravilla. En su primera colaboración con el cinefotógrafo Diego García, Reygadas construye una fluida puesta en imágenes en espacios abiertos, con tomas de cuatro, cinco o seis minutos, con los personajes hablando, discutiendo y moviéndose de un lado para el otro, como en la escena en la que Ester acaba de regresar de la Ciudad de México después de su primera aventura con Phil, momento clave que no funciona tan bien como debería porque Reygadas, el actor, no está al mismo nivel de Reygadas, el cineasta.

Nuestro tiempo salió de Venecia 2018 con las manos vacías y un juicio dividido, más adverso que positivo, de parte de la crítica. Aunque, a decir verdad, tengo la sensación que a Reygadas nunca le ha preocupado mucho la posibilidad del fracaso. En más de una ocasión ha declarado que la recepción de su cine lo tiene sin cuidado y, de hecho, en una entrevista otorgada al The New York Times (26/abril/2013) después del estreno de Post Tenebras Lux, el cineasta llegó a citar a Séneca, quien escribió alguna vez que entre mejor sea una pieza de arte, más rechazada será por sus contemporáneos. ¿Suena soberbio? Sin duda alguna. ¿Tiene razones para serlo? También, aunque en esta ocasión, creo que no las suficientes.

