Ver cine en casa a través del servicio streaming es un modelo de exhibición/distribución que llegó para quedarse, especialmente en la paradójica época que vivimos. Por un lado, cualquier cinéfilo puede ver lo que quiera de forma completamente legal –ya no se diga ilegal- desde la comodidad de su casa; es decir, estamos en tiempos de la mayor diversidad cinefílica posible. Por el otro, sin embargo, en las salas de cine comerciales de cualquier ciudad –y no se digan las que no son muy grandes, como Culiacán- domina un solo tipo de cine: el hollywoodense, y no necesariamente el mejor; es decir, frente a la diversidad, el monopolio domina.

En este escenario, el cine más desfavorecido –básicamente, cualquiera que no sea el hollywoodense- no es exhibido como se debe en la pantalla grande y suele ser distribuido en las distintas plataformas de streaming y/o descarga digital disponibles en México. Este ha sido –y será el caso, sospecho- de buena parte del cine nacional.

Tómese como ejemplo a Tesoros (México, 2017), el más reciente largometraje de la veterana cineasta María Novaro, recién nombrada futura directora del IMCINE en la próxima administración lopezobradorista. La película, una modesta pero simpática aventura infantil, se estrenó en la Ciudad de México en julio de este mismo año y, apenas a unas de semanas de distancia, ya se encuentra disponible, para renta y/o compra, en Apple iTunes.

Una joven pareja llega a instalarse a Barras de Potosí, en la Costa de Guerrero, con sus tres hijos, los güeritos Dylan, Andrea y el bebé Lucas. El mayor, Dylan, está obsesionado por encontrar un supuesto tesoro escondido por un tal Francis Drake y convence a toda la palomilla de su nueva escuela para que lo ayuden.

Narrada en off por una de las niñas del lugar llamada Jacinta, Tesoros me remitió, a bote pronto, al clásico de la infancia Las aventuras de Juliancito (Mariscal, 1969), aunque, la verdad sea dicha, las aventuras de los güeritos y sus camaradas son mucho menos peligrosas y, por ende, menos emocionantes.

El amable tono de esta personalísima película de la señora Novaro -tres de los niños protagonistas son sus propios nietos- está contenido en su mensaje final, bienintencionado, ñoño pero que no me da la gana rebatir: "los verdaderos tesoros (son) los niños y nuestro planeta".

