Vértigo en línea:Thoroughbreads - Noroeste

COLUMNA

Vértigo en línea:Thoroughbreads

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

El título original en inglés de la ópera prima del joven dramaturgo convertido en cineasta Cory Finley, Thoroughbreads (EU, 2017), se refiere, en primera instancia, a cierto caballo purasangre sacrificado por una de las protagonistas y, en un sentido apenas metafórico, a dos jóvenes purasangres de Connecticut, un par de adolescente ricachonas que están en el centro de este inquietante thriller satírico-alegórico.

Amanda (Olivia Cooke, antes de coprotagonizar Ready Player One: Comienza el juego/Spielberg/2018) llega a la casa de su antigua amiga de la infancia Lily (Anya Taylor-Joy, inolvidable en La bruja/Eggers/2015) para que ella le ayude a prepararse para su próximo examen de ingreso a la universidad. Desde el inicio, queda claro que Amanda no tiene problemas académicos sino de otro tipo: ha sido diagnosticada como “antisocial” y “esquizoide” y ella misma acepta que no tiene sentimiento alguno. Puede imitar emociones y sabe cómo llorar cada vez que quiere, pero no siente nada por nadie. Empezando por ella misma.

Al principio, la Amanda de Miss Cooke parece una versión juvenil y femenina del Bruno Antony (Robert Walker) de Pacto siniestro (Hitchcock,1951): una muchachita brillante, desvergonzada, de mente ágil y que no expresa la menor pena de nada ni de nadie. Sin embargo, en la medida que avanza la historia, nos damos cuenta que este juicio no es del todo justo. Puede que ella sí sea una psicópata, es cierto, pero eso no la hace una peor persona que su amiga Lily que, por lo menos al inicio, aparece como la normal, la amable, la bien portada.

Aunque el guión del debutante Finley está basado en una obra teatral escrita por él mismo, la fluida y elegante cámara de Lyle Vincent, la música percutida y atonal de Erik Friedlander y la propia dirección de actores del joven cineasta nos ubican en espacios audiovisuales y dramáticos estrictamente cinematográficos. Thorouhbreads está, pues, muy lejos de ser una mera obra teatral filmada por más que, en efecto, sea una historia centrada en la interacción de dos personajes que inician como antagónicos para terminar siendo torcidamente complementarios: las dos caras de una misma enfermiza moneda.

TRÁILER

*****

Thoroughbreads se presentó en Sundance 2017, se estrenó comercialmente en marzo de este año en Estados Unidos y ya está disponible para ser revisada tanto en el Amazon Prime gringo como en DVD y BR de importación.

Comentarios: en la página web www.ernestodiezmartinez.com, en la cuenta de twitter @Diezmartinez y en el correo electrónico ernesto.diezmartinez@gmail.com