COLUMNA

Vértigo en línea: Tus padres volverán

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Estrenada en el circuito cultural hace un par de años –es decir, en la Cineteca Nacional y salas afines-, Tus padres volverán (Uruguay, 2015), segundo largometraje del documentalista uruguayo Pablo Martínez Pessi, ha aparecido en el servicio streaming de Filmin Latino (www.filminlatino.mx) por la ridícula cantidad de 25 pesos. Quien no ve un cine diferente al que nos ofrece las salas comerciales de Culiacán, es que no quiere.

Tus padres volverán está centrado en un caso bien conocido en el país sudamericano: en la Navidad de 1983 un grupo de 154 niños y adolescentes entre los 3 y 17 años viajaron desde Europa hacia Montevideo para encontrarse con un país que apenas recordaban o, de plano, ni habían conocido.

Todos esos chamacos eran hijos de uruguayos exiliados en Europa por haber sido opositores políticos o de plano guerrilleros, y viajaban de regreso para encontrarse con sus tíos, primos, abuelos.

El director Martínez Pessi se concentra en seis de estos niños y jóvenes que llegaron a Montevideo en ese célebre avión -Cecilia de 7 años, Salvador de 8, Fernando de 9, Jorge de 17, Marcos de 9, Guzmán de 11- y que ahora, más de 30 años después, confiesan frente a cámara un desconcierto que aún no deja de acompañarlos.

¿Quiénes eran esos niños que volaron hacia una tierra dizque propia pero desconocida? ¿Quiénes son ahora esos hombreS y mujeres ya más que maduros? ¿Qué recuerdan de ese re-encuentro con familiares que no conocían, con un país que no era el suyo?

Alguno termina cuestionando a sus viejos padres revolucionarios ("Más revolucionario es proteger a un nene que hacer un túnel para explotar no sabes qué", dice Guzmán), otra de plano (Cecilia) se define a ella misma y a sus compañeros como "rehenes políticos" de sus padres y otros exiliados, otro más confiesa no poder reconciliarse con su terruño ("Uruguay no es un país para mí", dice Marcos) y algún otro (Jorge) dice que, paradójicamente, nunca se sintió más uruguayo que cuando regresó al país.

Los recuerdos ambivalentes de ese pasado difícil se entrecruzan con un presente que permanece confuso, pues la identidad de estos hijos del exilio nunca se resolvió en su totalidad. Como dice el poema de Benedetti citado al final del filme, he aquí un grupo de hombres y mujeres que vuelven a un exilio que los expulsa.

