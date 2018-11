VÃ©rtigo: Los Cabos 2018 - III

Vértigo: Los Cabos 2018 - III

La crítica de cine sobre el Festival Internacional de Cine de Los Cabos

Ernesto Diezmartínez Guzmán

El sábado pasado fue la clausura de la séptima emisión Festival Internacional de Cine de Los Cabos que se ha consolidado como uno de los tres festivales fílmicos más importantes del país, al lado del más antiguo de todos -el de Guadalajara- y el que le sigue -Morelia, por supuesto.

La programación de la Competencia Los Cabos fue impecable -por lo menos de lo que alcancé a ver- y ni se diga de las distintas secciones paralelas: American Specials, World Highlights, Green, B-Sides, After Dark y Presentaciones Especiales. De hecho, en esta emisión de Los Cabos vi por lo menos tres cintas que estarán en mi lista de lo mejor del 2018, lo cual es un buen indicador que, más allá de la playa -que ni me gusta mucho- y sus lujosos hoteles, valió la pena venir a este festival.

En cuanto a las "áreas de oportunidad" del festival, creo que, para la próxima, no estaría mal iniciar con funciones de prensa más temprano (¿a las diez de la mañana?), pues eso de ir al cine hasta a mediodía no es de Dios. También creo que no estaría mal que a los críticos nos colocaran en un hotel más cercano a la sede del festival. Los que nos dedicamos a esto vamos a ver películas y a escribir de ellas. Un hotel más cercano que nos permita ver unas cuatro cintas diarias -mi cuota personal- y luego regresar caminando al hotel para escribir, sería lo mejor. (Sí, ya sé, y mi nieve de qué la quiero, pero pedir no empobrece...).

En cuanto a los premios, nada que reprochar. El jurado de la Competencia Los Cabos eligió como mejor cinta a la también multi-premiada en Valladolid, Genèse (Canadá, 2019), de Phillipe Lesage. En lo personal, creo que había otras opciones mejores, pero ya dije que entiendo por qué ha gustado tanto este filme, aunque a mí me haya dejado más o menos frío.

La ganadora de la sección México Primero -al parecer, la más floja de todo el festival- y, además, del Premio FIPRESCI, fue Feral (México, 2018), opera prima de Andrés Kaiser. No pude ver la película pero, por lo que me confiaron algunos miembros de los dos jurados que la galardonaron -el de México Primero y el de FIPRESCI- no había mucho de dónde escoger. Ya la veré y les cuento.

Finalmente, el premio del público fue a dar a las manos -a las cuatro- de Ciro Guerra y Cristina Gallego, por su épica narco-etnográfica Pájaros de verano (Colombia-México-Dinamarca, 2018), una decisión más que previsible. Ya escribiremos de esta película cuando se estrene, en las próximas semanas, en nuestro país.

