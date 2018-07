Vértigo: Más fuerte que el destino - Noroeste

COLUMNA

Vértigo: Más fuerte que el destino

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Más fuerte que el destino (Stronger, EU, 2017), dirigida por David Gordon Greene, se estrenó comercialmente en México en enero de este mismo año, pero por alguna extraña razón que desconozco, la cinta nunca fue exhibida en Culiacán.

Y digo que se trata de una razón extraña o, de plano, francamente inexplicable porque Más fuerte que el destino está muy lejos de ser, digamos, una oscura cinta de autor o un demandante filme festivalero. Todo lo contrario: estamos ante un modesto pero efectivo melodrama viril y nada más.

Sobre un bestseller autobiográfico del sobreviviente al atentado terrorista del Maratón de Boston en el 2013, Jeff Bauman, el otrora prometedor cineasta independiente David Gordon Green (George Washington/2000, Tú y yo/2003, Legado de violencia/2004) ha realizado una convencional película digna del Hallmark Entertainment sobre un tipo que perdió las dos piernas en una de las explosiones del maratón cuando estaba alentando a su exnovia y que, solo por esa desgracia, se convirtió en uno de los símbolos de la ciudad, como lo anunciaba el eslogan "Boston Strong".

Es cierto que el guión de John Pollono entrega un retrato ambivalente de Bauman, bien interpretado por Jake Gyllenhaal: un tipo alegre, buena onda, chistosón, pero también irresponsable, indolente e incapaz de estar a la altura de su sólida novia deportista Erin (Tatiana Maslany).

El hecho de que un tipo tan poco admirable como ese se haya convertido en el símbolo de la ciudad es irónico -y el hecho se subraya en más de una ocasión a lo largo de la cinta- pero el director carece del talento necesario -vamos, David Gordon Green está muy lejos del Clint Eastwood de La conquista del honor (2006)- para trascender los clichés de esta edificante historia.

Un último detalle: el pivote dramático por el cual Bauman termina aceptando su responsabilidad como símbolo de la ciudad sucede cuando se encuentra con el tipo que lo salvó minutos después del atentado, cierto costarricence grandote y sombrerudo llamado Carlos (Carlos Sanz) que le cuenta parte de su vida y la razón por la que estaba en el maratón.

El monólogo es adecuadamente sentimental y Sanz lo dice con la suficiente convicción, aunque no deja de resultar una puesta al día del condescendiente cliché del "negro santo" que transforma al "blanco en problemas", con la novedad de que el santo en cuestión es un latino y no un negro. De cualquier manera, el cliché es positivo y esto ya es ganancia: el tal Carlos no es un violador ni un "bad hombre", como dice el Calígula que despacha en la Oficina Oval.

*****

Más fuerte que el destino está disponible para su venta y/o renta en formato digital en varias plataformas, a escoger: Amazon Prime, Google Play, Claro Video, Apple iTunes y Microsoft Store.

