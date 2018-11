VÃ©rtigo: Museo

COLUMNA

Vértigo: Museo

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Al inicio de Museo (México-Alemania, 2018), segundo largometraje del ascendente cineasta capitalino Alonso Ruizpalacios (espléndida ópera prima Güeros/2014) y ganador del Oso de Plata a Mejor Guión en Berlín 2018, un letrero nos advierte que lo que vamos a ver es una historia “réplica del original”.

En efecto, la historia original ocurrió en la Navidad de 1985, cuando un grupo de “expertos y sofisticados ladrones” –así fueron descritos por las autoridades y la prensa- entraron sigilosamente al Museo de Antropología de la Ciudad de México para extraer más de un centenar de piezas arqueológicas de valor incalculable.

Sin embargo, cuando más de tres años después, los delincuentes fueron capturados y las piezas recuperadas, resultó que el peliculesco robo fue planeado y ejecutado por dos jóvenes estudiantes de veterinaria. Entre los cómplices se detuvo, por cierto, a la vedette argentina Princesa Yamal quien, a pesar de que luego se demostró su inocencia, de todas formas cumplió una condena de casi tres años de prisión.

Museo es, pues, la réplica de esa historia. Pero también es otras muchas réplicas, las de varias fórmulas y referencias que Ruizpalacios y su equipo –cinefotógrafo Damián García, editor Yibran Asuad, compositor Tomás Barreiro- saquean/homenajean con gran cuidado y, se diría, hasta con juguetona referencia/reverencia, sean ciertos acordes que parecen provenir de la partitura que Silvestre Revueltas escribió para La noche de los mayas (Urueta, 1939), sea cierta escena clave que nos hace recordar la clásica heist movie Rififí entre los hombres (Dassin, 1955), sea el pachorrudo rapport de los dos protagonistas, que nos remite a la relación de los personajes centrales de Güeros.

Juan (Gael García Bernal) y Wilson (Leonardo Ortizgris) son dos camaradas de Ciudad Satélite que, en plena Nochebuena de 1985, llevan a cabo el citado robo, más por un simple impulso que por alguna otra razón. Por supuesto, la paradoja de un atraco de esta naturaleza es que las piezas robadas, por más invaluables que puedan ser, no se pueden vender tan fácilmente, como les dice cierto coleccionista inglés (Simon Russell Beale, en cameo), cuando el par de baquetones trata de conseguir dinero por el preciado botín.

Ruizpalacios y su equipo dirigen con sobrada solvencia la escena central del robo –sin diálogos ni música, al estilo del filme ya citado de Dassin-, pero Museo está muy lejos de ser la típica heist movie. Al contrario, la película funciona como una suerte de comedia de costumbres (y luego road-movie) construida alrededor de dos indolentes que, solo porque sí, porque quisieron, dieron un golpe cuya dimensión se les escapaba hasta a ellos mismos –o, mejor dicho, sobre todo a ellos mismos.

He aquí, pues, la historia de dos simpáticos fracasados que incluso en el mayor momento de triunfo, no pueden dejar de ser lo que siempre han sido: un par de tipos frustrados por la vida que han tenido. No hay pathos de ninguna especie en ello, lo que, al final de cuentas, termina siendo la limitación más grande de una película que se va como agua pero que, también, no deja la suficiente huella en el espectador. O, por lo menos, en este espectador.

