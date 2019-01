VÃ©rtigo: Perfectos desconocidos

COLUMNA

Vértigo: Perfectos desconocidos

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Perfetti sconosciuti (2016), décimo largometraje del prolífico especialista en comedias desconocido en México Paolo Genovese, fue un trancazo en la taquilla y en el mainstream cinematográfico de Italia, ya que no solo fue nominado a 10 Donatellos –así se llama el premio que otorga la academia italiana de cine- sino que terminó ganando dos de los más importantes: mejor guion y mejor película.

Que un filme tan elemental, tanto en su argumento como en su puesta en imágenes, haya tenido tanto éxito solo se explica por su premisa, que no carece de atractivo. Siete amigos (tres parejas casadas y un recién divorciado) se reúnen en cierta noche de eclipse lunar y a uno de ellos se les ocurre iniciar un ominoso jueguito: colocar los siete celulares (“esas cajas negras en las que escondemos todo lo que somos”) en el centro de la mesa y hacer públicos todos los mensajes, todas las notificaciones, todas las llamadas. Por supuesto, comedia de costumbres burguesas obliga, a una de serie de chascarrillos y bromas menores, le seguirá una serie de penosos descubrimientos sexuales, matrimoniales y hasta existenciales.

La cinta fue tan exitosa que, al estreno italiano ocurrido en febrero de 2016, le han seguido, en apenas dos años, una decena de remakes en (casi) todos los continentes. Hasta donde he podido averiguar, hay versiones del filme dirigido por Genovese en Grecia, España, Francia, Hungría, Turquía, China, Corea del Sur, India y, ahora en México: Perfectos desconocidos (México, 2018), sexto largometraje del inquieto y prolífico Manolo Caro.

A decir verdad, en México ya vimos otra versión de la cinta italiana: el remake también llamado Perfectos desconocidos (2017) y dirigido por Alex de la Iglesia, quien hizo una mejor película que la italiana, tanto en la puesta en imágenes –su manejo de cámara es intachable, su edición adecuadamente frenética, el manejo del color hacia el rojo muy pertinente- como en su dirección de actores, quienes logran un rapport más creíble y fluido que sus contrapartes italianas. Fiel, además, a sus inclinaciones genéricas, la adaptación escrita por el propio cineasta y su guionista de cabecera Jorge Guerricaechevarría, da una explicación sobrenatural a lo que sucede en esa noche de “Luna de sangre” –aunque también es cierto que esa explicación no es muy coherente que digamos.

La versión de Manolo Caro es mucho más cercana a la original de Genovese. A excepción de algunos guiños nacionales tenemos a los mismos siete personajes, es el mismo juego que se propone, ocurren las mismas revelaciones sexuales/matrimoniales/existenciales y la vuelta de tuerca del final es la misma, aunque aquí la justificación dramática se queda, como en el filme italiano, en el terreno de la reflexión (dizque) provocadora/aleccionadora: vean lo que pasaría si nosotros, clasemedieros hipócritas, dejáramos que, a través del teléfono celular, todos nuestros secretos salieran a flote. Da miedo, ¿no creen?: así que mejor seguir viviendo en la mentira y el autoengaño, que es terrible pero más cómodo.

Esta propuesta argumental es harto conocida –buena parte del cine de Woody Allen está construida alrededor de esta idea-, así que lo que resta a cualquier cineasta que quiera abordarla es la ejecución. Y, por desgracia, en el caso de Manolo Caro, su ejecución no es muy buena.

Por una parte, la puesta en imágenes es muy plana y, por el otro, el grupo de actores es disparejísimo. Me queda la sensación que si algunos resultan un poco más convincentes que otros –digamos, Miguel Rodarte, Cecilia Suárez y especialmente Bruno Bichir- esto se debe a las tablas que ya vienen arrastrando, más que a cualquier otra cosa.

Esta es la primera ocasión en la que Caro dirige una película que no está escrita por él. El resultado no es el mejor, aunque los números en taquilla no han sido, para nada, malos. Cuando alguien como Manolo Caro decide trabajar en el mainstream y para el gran público, estos últimos datos resultan centrales para seguir trabajando. Y para que, en el camino, de vez en cuando le salga una buena película.