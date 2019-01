VÃ©rtigo: Un viaje por la paz

COLUMNA

Vértigo: Un viaje por la paz

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Un viaje por la paz (The Journey, GB, 2016) se estrenó en la Ciudad de México en septiembre de 2017. A saber, por qué, pero la película –que dista de ser cine “difícil”, “complicado”, “de arte” (what-ever-that-means)- nunca llegó a exhibirse en Culiacán. No importa: la cinta ya está disponible en la página web de Cinepolis Klic (www.cinepolisklic.com) que, bajita la mano, se ha ido convirtiendo en una buena opción para ver un cine diferente, aunque sea en la pantalla chica. Por supuesto, lo ideal sería verla en pantalla grande en algunas de las salas comerciales de la ciudad, pero esto no sucederá. Hay que irse acostumbrado.

Al inicio de esta película alguien define el carácter de nuestros dos personajes centrales, un par de veteranos de la política y la guerra que, en el contexto del filme, vienen siendo más o menos lo mismo. Se trata del octogenario líder unionista norirlandés Ian Paisley (Timothy Spall) y el antiguo miembro del Ejército Republicano Irlandés Martin McGuinness (Colm Meaney). El escenario es Escocia y el año es 2006, cuando los dos viejos enemigos tienen que viajar en un auto hacia el aeropuerto de Edimburgo y tienen una hora para empezar a conocerse.

Un veterano operativo del MI5 británico, Paterson (el gran John Hurt), se refiere a ellos como dos ancianos que, a su edad, están pensando en su “legado”. Solo por ello, augura, hay una auténtica oportunidad para la paz.

La cinta dirigida por el artesano televisivo y cinematográfico Nick Hamm es muy elemental en la forma y en algunos momentos cae en un didactismo muy obvio, pero el duelo actoral de Spall y Meaney es de primer nivel y el guion de Colin Bateman logra transmitir una idea genuinamente interesante.

El furibundo anticatólico Paisley (que alguna vez llamó Anticristo al Papa en pleno Parlamento Europeo) y el antiguo terrorista McGuinness (responsable de varios atentados con bomba) son un par de políticos profesionales que actúan para sus seguidores, pero también para ellos mismos.

Es esta necesidad de “representación” –en todo el sentido del término- lo que los lleva, al final de cuentas, a estrechar la mano de ese otro al que tanto desprecian. Se trata de un acto de grandeza que nace, paradójicamente, de la más humana mezquindad. Una cinta que, en estos tiempo de polaridad política, resulta más pertinente que nunca.

