VÃ©rtigo: Valladolid 2018

COLUMNA

Vértigo: Valladolid 2018

Segunda parte

Ernesto Diezmartínez Guzmán

La Semana Internacional de Cine de Valladolid 2018 (o SEMINCI 2018 pa’ los cuates) es uno de los últimos festivales competitivos del año, por lo que se entiende que, a excepción de alguna cinta española –en este caso, la ópera prima Jaulas (Pacheco, 2018)- buena parte de la competencia oficial ya ha sido programada y hasta premiada en otros lados.

La fecha de Valladolid –fines de octubres- es una ventaja para los programadores del festival, porque así pueden seleccionar el mejor cine que se ha exhibido en el año, iniciando en Sundance y Berlín, y terminando en Toronto, San Sebastián y Venecia, pasando por Cannes, Locarno y otros lugares más.

Así pues, hasta el momento de escribir estas líneas, he visto, la coproducción palestino-holandesa-alemana-mexicana Al-Taqareer Hawl Sarah wa Saleem (2018), de Muayad Alayan, cinta ganadora del Premio del Público en Rotterdam 2018; Dogman (Italia-Francia, 2018), el más reciente largometraje de Matteo Garrone, filme con el que protagonista Marcello Fonte ganó el premio a mejor actor en Cannes 2018; Gräns (Suecia-Dinamarca, 2018), inclasificable cinta fantástica dirigida por Ali Abbasi y ganadora de la sección Una Cierta Mirada en Cannes 2018; The Miseducation of Cameron Post (EU, 2018), de la cineasta iraní-americana Desiree Akhavan, ganadora del Gran Premio del Jurado en Sundance 2018; y La chute de l’impere americaine (Canadá, 2018), del veterano Denys Arcand.

Curiosamente, acaso la mejor de todo este grupo es la cinta canadiense de Arcand, que no ha ganado ningún premio, pues se presentó en Toronto 2018, pero se fue con las manos vacías. En todo caso, la única película que desentona en la lista anterior es el filme palestino que, con todo y su premio del público –además de una mención especial del jurado- en Rotterdam 2018, me pareció una especie de telenovela mexicana trasplantada a Medio Oriente -¿influencia de una de las compañías productoras, que es mexicana?

Por lo demás, todos los demás filmes tienen algún interés y otros son muy logrados, como la sueca-danesa Gräns, que nos muestra una historia de amor y auto-conocimiento femenino a través de una premisa fantástica que maneja elementos de thriller y de cuento infantil. Seguramente se verá en México en la Muestra de la Cineteca Nacional y, tarde que temprano, aparecerá en algún servicio de streaming. O eso espero.

