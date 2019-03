Vetan a Ã‰lmer Mendoza...Â¡En Venezuela!

Vetan a Élmer Mendoza...¡En Venezuela!

El autor sinaloense señaló que el Gobierno de México tiene que manifestarse en la situación de Venezuela, además cuestionó el apoyo que hay para el país sudamericano cuando toma acciones en contra autores mexicanos

Karen Bravo

CULIACÁN._ El escritor sinaloense Élmer Mendoza está vetado en Venezuela, informó en entrevista para Noroeste el mismo autor.

El Presidente del Colegio de Sinaloa cuestionó la tibieza con la que se ha manejado el Gobierno mexicano ante la situación de Venezuela, incluso cuando otros países de América y Europa han pronunciado su postura.

“¿Qué explicación puede tener, por ejemplo, que en Venezuela estén prohibidos los libros de Élmer Mendoza ¡hágame el favor! Están prohibidos”.

--¿Y con qué argumento?

“Pues ¿cuál es el argumento?”

--¿Es lo que se pregunta usted?

“Pues a mí no me lo dicen, no sabemos, están prohibidos. Entonces ¿cómo mi Gobierno puede apoyar a un Gobierno que prohíbe los libros de sus autores? Porque seguramente no soy el único, para no hablar de Octavio Paz, de José Emilio Pacheco, nuestros mayores”.

Mendoza señaló que además de la situación sobre Venezuela, el Gobierno del Andrés Manuel López Obrador debería ser más contundente en otras acciones.

“Hay cosas que nos gustaría ver a nuestro nuevo Gobierno más plantado”, explicó.

El pronunciamiento del Gobierno de López Obrador ante la crisis en Venezuela, ha sido de diálogo con este país, según las declaraciones que ha emitido el canciller mexicano Marcelo Ebrard.