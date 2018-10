Vialidad y Transporte refuerza campaÃ±a de concientizaciÃ³n a camioneros

Vialidad y Transporte refuerza campaña de concientización a camioneros

José Vallejo Carrillo dice que se busca disminuir el número de accidentes viales en los que se ven involucrados los choferes del transporte público

Verenice Peraza

01/10/2018 | 12:32 AM

MAZATLÁN._ Ante el aumento en los accidentes en los que se han visto involucrados conductores del transporte urbano de Mazatlán, Vialidad y Transporte reforzó la Campaña “Concientización de los Prestadores de Servicio Público”, misma que busca reducir los accidentes tránsito por el uso de celular, proteger la vida y seguridad de los usuarios, mejorar la eficacia y seguridad del transporte en todas sus modalidades, así como el respeto a los señalamientos viales por conductores del transporte público.

José Vallejo Carrillo, delegado de la dependencia en la zona sur, destacó que además de los operativos de inspección, mismos que se han visto reforzados en toda la ciudad, se estarán aplicando sanciones que irán de los 10 a los 30 salarios mínimos, en caso de ser reincidentes.

Comentó que los inspectores cuentan con un padrón de reincidentes, de tal manera que ningún conductor podrá pasar por alto una sanción, si no respeta la Ley de Tránsito del Estado de Sinaloa.

Lo que se está previniendo mucho es que los conductores, que son 505 de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán y 98 de Águilas del Pacífico, circulen con la puerta cerrada, pero sobre todo, sin usar celular, explicó.

“Ahora resulta que no usan el celular por no llevarlo en la mano, pero traen los llamados manos libres, por tanto, no llevan el celular en la mano y llevan los oídos tapados, por que están usando los auriculares”.

Vallejo Carrillo destacó que la finalidad de esta campaña no es recaudar dinero, sino salvar vidas.

No es posible que el llevar puertas abiertas, jugar carreritas y manejar a exceso de velocidad sean las principales quejas, después de años y años de campañas de concientización, recalcó.

“Serán sancionados para que se corrijan, no quieren entender por las buenas la gran responsabilidad que tienen en sus manos al transportar personas. Necesitamos que presten un servicio con eficiencia”, afirmó.

El funcionario llamó a la población a reportar a los malos conductores llamando a los teléfonos 66993212 89, 669533-05-05 y 6692-51-16-55.

Para poder poner su queja, dijo que es importante tener a la mano la hora, el día, el número del vehículo y el tipo de servicio.