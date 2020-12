Vicente Fernández está de regreso con nueva música

El cantante estrena el sencillo Cuando me digas, que se desprende del álbum A mis 80s; con el que festeja su 80 aniversario de vida.

Fernando Espinoza

En 2012, Vicente Fernández anunció su retiro de los escenarios y la música, aunque nunca se fue del todo, el artista se fue a su rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara, pero está de regreso con un nuevo disco; con él festeja los 80 años de vida que cumplió este 2020.

El disco se titula A mis 80s, y de este se desprende el primer sencillo que ya estrenó el veterano cantante, se trata del tema Cuando me digas. El llamado "Charro de Huentitán" acompañó con un video oficial, mismo que el primer día de su estreno rebasó las 240 mil reproducciones en YouTube, colocándose en el "top de tendencias" de esta plataforma, ahí aparecen los videos más vistos durante el día en todo el mundo.

Con las redes sociales en su apogeo, Vicente anunció en su cuenta de Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores, el estreno del video de este tema: "Mis amigos les presento el video de 'Cuando Me Digas', espero les guste tanto como a mí", escribió.

Se adelantó que A mis 80s se conforma por canciones icónicas del regional mexicano como "México lindo y querido", "La Barca" y "Cielo rojo". Además otros temas como "El Caballo de mi padre", "Corazón, corazón", "Cuando me digas", "Ya no insistas corazón", "Se me olvidó otra vez", "Luz de luna", "El aplauso", "Juro que nunca volveré", "Janitzio" y "A mi nieto".

De entre los temas ya mencionados, se dieron a conocer previamente al público "Ya no insistas corazón" y "El Caballo de Mi Padre", que reúnen miles de reproducciones, haciendo un éxito el regreso a la música de Vicente, quien el mes de febrero cumplió los 80 años.

Trascendió que además de este lanzamiento, Vicente Fernández está preparando un catálogo que estará conformado por más de 300 canciones inéditas, aunque ni su equipo ni el intérprete han dado detalles al respecto.

Estas son las canciones que conforman A Mis 80′s: 1 El Caballo de mi padre

2 Corazón corazón 3 Cuando me digas

4 Ya no insistas corazón

5 La barca

6 Se me olvidó otra vez

7 Luz de luna

8 El aplauso

9 México lindo y querido

10 Juro que nunca volveré

11 Cielo rojo

12 Janitzio

13 A mi nieto (Bonus track)