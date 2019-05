Vicente Fernández rechaza trasplante de hígado porque, dice, temía fuera de gay o drogadicto

Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey, declara en entrevista con Grupo Imagen

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Vicente Fernández recordó la vez en que tuvo que abandonar una gira mundial después de que le fuera diagnosticado cáncer, razón por la que necesitaba un trasplante de hígado, el cual rechazó.

En entrevista con el programa de Grupo Imagen, De primera mano, “El Charro de Huentitán” relató la razón por la que rechazó el trasplante. Aseguró que aunque se le encontró un donador, éste dijo que no porque no sabía si era “homosexual o drogadicto”.

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”, contó al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

Vicente Fernández comentó que aunque hoy se encuentra mejor de salud, en aquel entonces –durante 2014 en su “Gira del Adiós”– decidió no someterse a la cirugía a pesar que el donador estaba listo.

“No me querían dejar salir, me dijeron: ‘Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo’. Me vestí y me iba a salir cuando me dicen: ‘Por favor Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital’. Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui”, dijo.

El músico y cantante contó que al final sí le realizaron la cirugía en Chile con ayuda de un robot, pero detalló no recordar el procedimiento. “Me dijeron de una operación con un robot. Me operaron y yo ni supe cómo fue mi operación”, agregó.