Rompe el silencio

Vicente Fernández se defiende del video donde toca inapropiadamente a una fan

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Vicente Fernández rompe el silencio y hable sobre el video en el que toca el pecho de una fan y afirma que fue un "accidente"

Noroeste / Redacción

Tras desatarse un escándalo en contra de Vicente Fernández por la circulación de un video donde aparece tocando el pecho de una fan, el cantante dio la cara y habló sobre la controversia a la que más tarde se sumaron otras mujeres que aseguraron también haber sido acosadas por él.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda donde el intérprete no solo reconoció que hizo mal, sino que hasta pidió disculpas y explicó qué fue lo que pasó.

"Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano, primero en el estómago y dije 'se va a sentir ofendida', subí la mano y cuando la subo toman la foto. Nunca hice yo 'así', si algo tengo es respetar el público. pero sí quiero pedirles una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en mi carrera. Reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma… no sé", dijo.

"Como te digo, yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, no solo a ella (la fan) sino a todo mi público, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos".El Charro de Huentitán reveló que la aparición de la grabación "lo lastimó", pero admitió que "no ha sido un santo".

"Me extraña mucho, me lastima. Nunca di lugar a chismes, no fui un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron", expresó y resaltó que lo ocurrido "fue un accidente", pues jamás tuvo la intención de tocar el busto de la joven que le solicitó una fotografía.

Don Chente también expresó que lo sucedido, a su parecer, no fue acoso.

"Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente con ella. No he visto a las otras dos (mujeres que lo acusaron), pero ellas también me agarraban, me abrazaban y me decían ‘una foto con beso’ y yo me dejaba, pero con la boca cerrada", relató a su ex nuera.

Confesó que su esposa Cuquita cuestionó el hecho de que el video de 2017 saliera a la luz hasta ahora."Cuca vio la nota, se quedó callada y preguntó por qué se esperó tres años. Nunca había hecho una cosa escandalosa, le pido una disculpa a todos", afirmó Fernández.