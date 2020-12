Vicente Fernández se vuelve tendencia tras el encuentro de Chivas vs León

El nombre de Vicente Fernández se volvió tendencia en redes sociales tras el penal anotado por Juan José Macías de las Chivas a Rodolfo Cota de León, durante el partido de ida de las semifinales del Torneo Guard1anes 2020.

Y no, Don Vicente no estuvo en el partido o algo similar, sino que usuarios recuperaron una publicación de JJ Macías en su cuenta de Instagram donde se lee, en uno de los comentarios, que prometió a Cota llevar a conocer a Vicente si se dejaba anotar un gol.

“Así o más descarado”, “Cota bien feliz porque conocerá a Vicente Fenández /// la afición del León” y “La cara de alguien que va a conocer a Vicente Fernández”, se lee entre los comentarios de internautas en Twitter.

Aquí una muestra clarísima. No jodan. https://t.co/CtIx1rdBKm

Aunque lamento muchísimo no coincidir con muchos sobre el caso JJ-Cota, yo hoy, prefiero creer en el profesionalismo y honestidad de ambos. El sábado a las 23:00 h espero seguir creyendo lo mismo. pic.twitter.com/qWmDWnVr9t

Yo no sé que me diste prietita linda, diría Vicente Fernández, que no te puedo olvidar, así cota con chivas el que entendió entendió, yo también quisiera creer en el profesionalismo, pero estos dejan mucho que desear.