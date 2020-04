Vicente FernÃ¡ndez sorprende a la mamÃ¡ de Omar Chaparro al cantarle por telÃ©fono

Vicente Fernández sorprende a la mamá de Omar Chaparro al cantarle por teléfono

El comediante visitó al Charro de Huentitán en su rancho en Guadalajara, donde le realizó una entrevista

Fernando Espinoza

Omar Chaparro compartió en sus redes sociales un video sobre una visita que realizó al rancho de Vicente Fernández en Jalisco, donde le pidió que le cantara una canción a su madre, vía telefónica.

Don Vicente aceptó la petición e interpretó el tema Rosario que, por cierto, es el nombre de la mamá del comediante, para su sorpresa, la señora no sabía de quién se trataba, hasta que se presentó, aún incrédula hizo un par de preguntas hasta que se convenció.

“No, no, no es Vicente Fernández el de verdad, me están cotorreando”, dice doña Rosario Alvidrez.

Para convencerla, “Chente” tuvo que cantar el tema Yo quiero ser, con el que la convenció de que no se trataba de una broma de su hijo, Omar.

La madre de Chaparro aprovechó para preguntarle sobre su salud y hasta terminó pasándole a su esposo para que lo saludara.

El video, que está disponible en las redes sociales de Omar Chaparro, se llenó de comentarios, aplaudiendo el gesto de Vicente Fernández.

Además, Omar compartió una fotografía en Instagram con el cantante en la que escribió “Pero sigue siendo el Rey, Vicente Fernández, Gracias por abrirme las puertas de su casa y de su corazón, gracias también por los tacos de lengua y el más rico que he probado en mi vida”.

La instantánea tiene miles de Me gusta y comentarios.