Vicente Fox celebra la salida de Trump del Gobierno de EU

MÉXICO._ El ex Presidente Vicente Fox Quesada celebró el fin del periodo de Donald Trump como mandatario de Estados Unidos, y se congratuló de que México no terminó pagando el muro fronterizo.

A través de sus redes sociales, Fox señaló que, tras la salida de Trump, la “gran nación americana” recuperará su liderazgo a nivel mundial y se deshizo de un Presidente que no es Presidente.

“Finalmente, México no pagó por el mal… dito muro. Finalmente, Estados Unidos se deshizo de este Presidente no Presidente”, escribió Fox en inglés.

Finally, Mexico did not pay for the fuck.....ing Wall.

Finally US got rid of this President non President.

That's how democracy works.

As of January 20th The great American Nation is back to it's world leadership.

Wellcome back!!!