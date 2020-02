Vicente Fox propone a Marta SahagÃºn como presidenta de MÃ©xico; ella se descarta [VIDEO]

Vicente Fox propone a Marta Sahagún como presidenta de México; ella se descarta [VIDEO]

El ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) dijo esto durante un evento llamado 'The Future of Work", llevado a cabo en Monterrey, Nuevo León

Noroeste / Redacción

24/02/2020 | 10:42 AM

Foto: Noroeste

Vicente Fox Quesada propuso a su esposa y directora de la Fundación Vamos México, Marta María Sahagún Jiménez, como candidata a presidenta de la República, ello luego de decir que en México hace falta una mujer mandataria nacional. El ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) dijo esto durante un evento llamado 'The Future of Work", llevado a cabo en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, ella descartó dicha posibilidad, ya que, dijo, "cualquier interés en la política está muerta", y que no quiere saber nada del 2024. No obstante, la ex primera dama nacional dijo que como ciudadana sigue haciendo política de tiempo completo, como todos los mexicanos deberían hacerlo, ya que que solo así se puede influir en el bienestar del país, además que las cuotas de género deben de ser una herramienta de proceso para incrementar la participación de las mujeres. El pasado 8 de enero, Sahagún Jiménez aseguró que la investigación llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados a organizaciones de la sociedad civil, durante el Gobierno de su esposo 2000-2006, es una “calumnia” y un “engaño a la opinión pública”. “Niego categóricamente los hechos insinuados, son un verdadero engaño a la opinión pública y una calumnia a mi persona”, señaló en un comunicado, en el cual afirmó, también, estar a favor de la transparencia y rendición de cuentas. “Sé que quienes hemos trabajado en política corre el riesgo de ser calumniado”, acotó. “Porque vivo con ella [a Sahagún Jiménez], porque la conozco, porque sé quién es todo mi amor, todo mi apoyo y toda mi solidaridad para Marta”, escribió el ex mandatario nacional en su cuenta de la red social Twitter. Santiago Nieto Castillo, titular de la institución dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó el martes 7 de enero, que la esposa del Fox Quesada, tiene un nexo “irregular” con la organización religiosa Legionarios de Cristo. Al llegar a Palacio Nacional, previo a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal respondió cuestionamientos sobre la dirigente de la fundación Vamos México, A.C. y ex primera dama, de 66 años de edad. “En el caso de los Legionarios de Cristo tenemos el proceso de investigación para saber si hubo o no una irregularidad”, refirió el titular de la UIF. Por su parte, el diario Reforma publicó que la indagatoria estaría ligada con la presunta evasión y lavado de dinero. También ayer, la organización religiosa manifestó su “compromiso de transparencia”, además de su disposición a colaborar con las autoridades y aseguró que sus actividades en México se realizan “con estricto apego a las disposiciones legales y fiscales aplicables”, indicó. En noviembre de 2017, una investigación de la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que miembros de la Legión de Cristo liquidaron siete empresas “offshore” que tenía en Luxemburgo, en la isla de Jersey y en Panamá, por evadir impuestos. En el primer país citado, el fondo de inversión “Integer Ethical Funds”, manejado por la congregación, tenía 39 millones de dólares. “Marta Sahagún, la esposa del ex Presidente Vicente Fox tiene un antiguo vínculo con Marcial Maciel, fundador de los Legionarios. Su padre Alberto Sahagún de la Parra fue amigo del líder de los Legionarios, mientras que la ex Primera Dama fue tesorera del movimiento Regnum Christi, en Celaya, Guanajuato, durante la década de los 90”, indicó el diario Reforma. “Durante el Gobierno de Vicente Fox, el fideicomiso ‘Transforma México’ trianguló donativos que salían de Lotería Nacional, y fue señalado de ser utilizado con fines políticos a favor de Sahagún. De ese fondo, por ejemplo, los Legionarios recibieron 55 millones de pesos a través de la Fundación Interamericana Anáhuac para el Desarrollo Social, que pertenece a la Universidad Anáhuac”, abundó el rotativo. “Además, el Gobierno de Fox entregó una franja de playa a la Congregación en Punta Sam, Cancún. El título de concesión fue firmado el 1 de junio de 2001 a favor de la inmobiliaria Fuentes Brotantes, según señala el libro “El imperio financiero de los Legionarios de Cristo: Una mafia empresarial disfrazada de congregación”, escrito por el periodista Raúl Olmos”, afirmó el Reforma. “El padre Maciel ayudó a Fox a concretar su divorcio ante la Iglesia, para luego casarse con Marta. Una vez convertida en Primera Dama durante el sexenio de Vicente Fox, Sahagún benefició a la organización religiosa a través de cuantiosos donativos”, narró el medio. “Fue por medio del fideicomiso ‘Transforma México’ de la Lotería Nacional y la Fundación Vamos México que Sahagún hizo llegar dinero a los Legionarios. La Fundación Interamericana Anáhuac para el Desarrollo Social de la Universidad Anáhuac y el Comité Nacional Provida, fueron las agrupaciones que más apoyos económicos recibieron de organismos públicos gubernamentales con 59 millones 935 mil 296 pesos y 33 millones 990 mil pesos, respectivamente”. “Además, más de veinte Asociaciones Civiles (AC) e Instituciones de Asistencia Privada (IAP) ligadas con militantes y simpatizantes de la congregación de Marcial Maciel también fueron beneficiarios de los apoyos económicos. Tal fue el caso de la Asociación Programa Compartamos, AC, a cargo de José Ignacio Avalos, supernumerario de Legionarios de Cristo”. “Otras organismos favorecidos fueron la Asociación Manos que Ayudan, Asociación Programa Lazos, y la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación. En 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró fallas en la operación del Fideicomiso ‘Transforma México’, de la Lotenal, por un impacto económico de 71.7 millones de pesos”, aseguró el Reforma. “La ASF también encontró irregularidades por sobreprecios, justificaciones duplicadas y donativos que no fueron comprobados, por un monto de 30 millones. La Auditoría se realizó a petición de legisladores de oposición de aquel entonces por supuestas irregularidades y vínculos de ‘Transforma México’ con la Fundación Vamos México de Sahagún de Fox”, finalizó el rotativo su investigación. En entrevista con el mismo medio, Pablo Pérez de la Vega, vocero de los Legionarios en México, indicó que aunque el titular de la UIF, informó que hay una investigación sobre las finanzas de esta organización y de Sahagún Jiménez, ellos no han sido notificados. Asimismo, Pérez de la Vega aseguró que la ex primera dama nunca ha sido operadora financiera, ni tesorera de los Legionarios de Cristo. “Ahí dicen que Marta Sahagún era la operadora de los Legionarios, financiera. Marta Sahagún en los 90 fue miembro de Regnum Christi, muy activa”, explicó el vocero. #VICENTE FOX

#martha sahagún

#PAREJA PRESIDENCIAL

