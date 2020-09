Víctor Toledo renunció a Semarnat por miedo: La Jornada

Entraron a su casa, en Morelia, Michoacán, y rociaron glifosato, dice el medio nacional

Noroeste / Redacción

Víctor Víctor Manuel Toledo Manzur explicó ayer miércoles que renunció a la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno federal, por "cuatro elementos que se conjugaron": su avanzada edad (casi 75 años), una cardiopatía de más de una década, la "amenaza de la pandemia" y "una alta conflictividad social y ambiental que se debe enfrentar" desde la institución que presidía.

Sin embargo, lo que el ahora ex funcionario federal no reveló en el video que difundió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en sus cuentas de las redes sociales, es que otra causa de su renuncia a la SEMARNAT fue que hace unos días sujetos desconocidos irrumpieron en su domicilio particular ubicado en Morelia, Michoacán, de donde se llevaron documentos y vaciaron en la azotea costales del herbicida glifosato.

Según lo difundió este jueves el diario La Jornada, basada en fuentes oficiales de la SEMARNAT, Toledo Manzur reunió hace una semana a su equipo de colaboradores para contarles lo ocurrido e ir anticipando sus razones para salir de la institución federal.

"No quiso que se supiera, pero dijo que él y toda su familia estaban muy asustados, que su esposa le dijo que no valía la pena arriesgar la vida o deteriorar más su salud, mencionó una de las fuentes. Toledo Manzur denunció el ingreso a su casa ante el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo [Montaño], quien le asignó dos miembros de la Guardia Nacional como escoltas", agregó el citado rotativo.

"[...] pero el funcionario ya no se sentía cómodo ante la evidencia de lo vulnerable de su seguridad personal y familiar, indicaron las fuentes. A todo esto se suman sus problemas de salud. Ayer se buscó al ecólogo para consultarle sobre el tema, pero no hubo respuesta", indicó La Jornada.

El diario recordó que el glifosato es una sustancia activa de agroquímicos para eliminar maleza en los cultivos, sobre la cual Toledo Manzur planteó eliminar su uso, por lo que desde 2019 la SEMARNAT suspendió las importaciones y previó su eliminación gradual para 2024, ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un probable cancerígeno.

Desde noviembre del año pasado al menos 60 permisos de importación de glifosato han sido negados, luego que durante casi tres décadas la compra en el extranjero de esta sustancia era autorizada sin problema, recordó La Jornada.

"El uso de esta sustancia que rociaron en la casa del ahora ex funcionario fue motivo de confrontación por ejemplo con Bosco de la Vega [Valladolid], presidente del Consejo Nacional Agropecuario, pues el primero sostiene que es cancerígeno y el segundo dice que no es así", insistió el rotativo.

Durante su mensaje de despedida del cargo, y frente al Mandatario nacional, Toledo Manzur adelantó que en los próximos días, el Presidente López Obrador publicará un decreto con el que se prohibirá la entrada al país del maíz transgénico y el uso de glifosato, así como otros pesticidas.

"No es una despedida, tú estás en una trinchera donde te vamos a estar consultando para tomar decisiones por el bien del país, y en defensa y protección del medio ambiente porque nos vamos a destruir el territorio, no vamos a costa de afectar el medio ambiente y llevar a cabo un crecimiento sin límite", señaló, en su turno, el político tabasqueño.

Horas antes, López Obrador confirmó que Toledo Manzur renunció “por motivos de salud y por estrés” a la titularidad de la SEMARNAT del Gobierno federal, y en su lugar entrará María Luisa Albores González, quien a su vez dejará la Secretaría del Bienestar.

Mientras que al frente de la Secretaría de Bienestar se quedaría el tabasqueño Javier May Rodríguez, actual subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, que tiene bajo su responsabilidad el programa Sembrando Vida, a través del cual se reparten apoyos económicos a productores de 19 estados del país.

"En efecto presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo como Secretario del Medio Ambiente, él es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud [...] Además, la actividad dentro del servicio público produce estrés, antes yo pensaba que el estrés era pues una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, sí existe y no todos estamos hechos para resistir presione", señaló el mandatario nacional.

"Él es una gente, repito, de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista, más culto del país y consecuente del país", abundó López Obrador, quien señaló que Toledo Manzur regresará a la vida académica como investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Antes yo pensaba que el estrés era pues, una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, si existe, y no todos estamos hechos para resistir presiones", explicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

El 6 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no había recibido la renuncia por parte de Víctor Manuel Toledo Manzur a la SEMARNAT, tras la filtración de un audio en que critica al mandatario nacional y a su gabinete.

"No he podido hablar con él, con Victor Manuel, pero esto es normal, en un proceso de cambio, de transformación. En el Gabinete nuestro hay libertad y hay discrepancias.", indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal en su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Sonora.

"No hay pensamiento único, se da la libertad para que todos opinen. Desde luego yo soy el responsable del resultado final, no son, en este caso, porque ante la Nación yo soy el responsable, no son los secretarios [...] Busco escuchar, armonizar y darle la razón a todos y decido en función de lo que conviene más", agregó el político tabasqueño.

En un audio que circula a través de las diversas redes sociales, el biólogo Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), afirmó que el Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está “lleno de contradicciones”.

“No tiene como tal un objetivo claro, está lleno de contradicciones y existe una lucha de poder al interior del gabinete”, comentó el funcionario federal respecto a los intereses que tienen los integrantes del gabinete presidencial e incluso, los del propio López Obrador.

“Yo creo que aquí sí convendría, quisiera compartirles con ustedes lo que yo hablé, lo que yo he vivido, lo que yo he observado en estos 10 meses porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe”, abundó Toledo Manzur.

“Por el contrario este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y que éstos se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas, les pongo varios ejemplos”, se escucha a decir al titular de la SEMARNAT.

“A lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo de SEMARNAT, pero no estamos en un Gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T”, insistió.

“Este Gobierno es un gobierno de contradicciones brutal, y toda nuestra visión que aquí la compartimos todos nosotros, no está para nada en el resto del Gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, hay que decirlo”, dijo Toledo Manzur.

El funcionario federal aseguró que los principales conflictos se han dado entre la institución que él dirige y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), encabezada por Víctor Manuel Villalobos Arámbula, que sólo busca los agronegocios, tratando “de imponer, digamos, toda la visión que impera en el mundo para grandes corporaciones”.

Además, el titular de la SEMARNAT agregó que el jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo Garza, ha adquirido un gran poder dentro del Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, quién, de acuerdo con Toledo Manzaur, bloquea todo lo que es de línea ambiental, ya sea en lo energético o en agroecología.

“Y trata de imponer, digamos, toda la visión que hay, que impera en el mundo, de las grandes corporaciones. Dos ejemplos concretos es que Alfonso Romo, que ha adquirido enorme centrabilidad (sic) y poder dentro del Gobierno, dado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente se ha dado en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la ecología, todo el tiempo”, expresó.

Por último, concluyó que el Gobierno encabezado por López Obrador no está del lado de la SEMARNAT y con el esfuerzo que está haciendo en materia de Medio Ambiente, por lo que dijo, tendría que plantear un “plan B” y aprovechar la crisis global que existe en favor de la ecología.

En el caso de Constellation Brands, mencionó que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) estaba a favor de la instalación de la cervecera en Méxicali, Baja California, e incluso Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobierno, cuyo nombre no mencionó, convocó a una reunión para convencer a cinco secretarías de que apoyaran a la empresa estadounidense.