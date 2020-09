Videgaray es bienvenido en el MIT, afirman rector y decanos

Noroeste / Redacción

17/09/2020 | 11:13 AM

Martin A. Schmidt, rector del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), y los decanos David C. Schmittlein y Daniel Huttenlocher, aseguraron en una misiva, que Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE), en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, es bienvenido en dicha comunidad académica.

Con la carta -publicada en The Tech, periódico del Instituto estadounidense-, el rector y los decanos dieron respuesta a alumnos que pidieron la salida del ex funcionario federal mexicano de dicha institución de educación superior.

"El Sr. Videgaray ha sido un colaborador valioso, tanto en Sloan, como en el Schwarzman College of Computing, donde es parte de los esfuerzos del MIT para crear una colaboración global en la política de Inteligencia Artifiical", indicaron los funcionarios universitarios.

"Su comprensión de la formulación de políticas y las relaciones gubernamentales es un activo para nuestro trabajo, al igual que su compromiso con los estudiantes y otros miembros de la comunidad", apuntaron el rector y los decanos del Instituto localizado en Cambridge.

"Luis ha proporcionado actualizaciones periódicas y directas a los profesores y líderes administrativos del MIT sobre las diversas revisiones legales que se están llevando a cabo con respecto a la pasada administración presidencial de México, en la que se desempeñó, y el MIT está monitoreando la situación de cerca", afirmaron los funcionarios universitarios.

"Videgaray ha emitido un comunicado público defendiendo su historial como servidor público y rechazando las denuncias que se han realizado y, en particular, no se han presentado cargos en su contra. El Sr. Videgaray sigue siendo un miembro bienvenido de la comunidad del MIT", indicó la cara.

En días pasados, estudiantes y ex alumnos del MIT exigieron la salida de Videgaray Caso de dicha institución educativa estadounidense, en donde destacaron las diversas acusaciones por corrupción del funcionario federal en la Administración de Peña Nieto.

"No sabemos si Videgaray será declarado culpable por un juez por cometer los crímenes él mismo. Sin embargo, la amplitud y profundidad de las acusaciones creíbles contra él plantean serias dudas sobre su autoridad moral para liderar proyectos de investigación", subrayaron los estudiantes y ex alumnos del Instituto en su misiva.

Videgaray Caso respondió el 20 de agosto a las acusaciones de corrupción realizadas por Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en su denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Lozoya Austin señaló a Videgaray Caso como uno artífices de un esquema para el enriquecimiento ilícito a su favor y el de Peña Nieto, además de ser receptor de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y de dar dinero a legisladores para la aprobación de la reforma energética.

"Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio Lozoya”, apuntó el ex titular de la SHCP en una carta difundida en su cuenta de la red social Twitter.

“No sorprende que Lozoya intente ahora culpar a otros para salvarse. Es una actitud que corresponde con su personalidad. Tampoco sorprende que intente culparme precisamente a mí de sus actos indebidos: desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la reforma energética, y de su conducta como servidor público”, añadió Videgaray Caso en otro tuit.

El también ex canciller indicó que está listo para atender algún llamado de la autoridad competente y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Asimismo, Videgaray Caso dijo que tras el fin del sexenio pasado decidió estar lejos de cualquier proceso y de decisión de política pública, y por ello se ha reservado sus opiniones sobre el caso Lozoya.

“Sin embargo, no voy a permitir que por una venganza política se me difame, y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes”, escribió Videgaray Caso, quien no tuiteaba desde noviembre del 2018.