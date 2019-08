VIDEO: 22 años después, Roberto Carlos vuelve a repetir su legendario tiro imposible

Para muchos, el gol de tiro libre que el ex jugador del Real Madrid le marcó a Francia en un amistoso el 3 de junio de 1997, aún sigue sin poder explicarse

Sinembargo.MX

Este jueves, Roberto Carlos publicó un video en su cuenta de Instagram en el que demostró que a pesar de la edad, la magia de su pie zurdo no desaparece. Podrá tener algunos kilos de más y su estado físico no será el mismo, pero el ex futbolista sigue siendo dueño de una pegada privilegiada.

Para muchos, el gol de tiro libre que el ex jugador del Real Madrid le marcó a Francia en un amistoso el 3 de junio de 1997, aún sigue sin poder explicarse, debido a la extraña parábola que realizó el balón en aquella oportunidad. Si había dudas de que ese disparo no fue una casualidad, Roberto Carlos la despejó 22 años después.

Con su etapa como deportista culminada, el brasileño se pasa los días disfrutando de la vida y jugando a la pelota. Este jueves, mostró a sus seguidores que aún, con el esférico, es capaz de hacer magia.

En el video, Roberto Carlos ejecutó un disparo parecido al de aquella oportunidad, con la enorme diferencia de que en esta ocasión fue mientras jugaba con un amigo y sin barrera. La pelota tomó el mismo efecto y se clavó contra el palo, ante la atenta mirada del arquero, quien no pudo reaccionar.