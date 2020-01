CIUDAD DE MÉXICO._ Alfredo Saldívar, portero de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su esposa, fueron agredidos por policías de la Secretaría Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

En un video compartido en Twitter, por Mariana Clemente, esposa del futbolista y quien actualmente tiene 18 semanas de embarazo, se observa como el futbolista comienza a grabar con su teléfono celular luego de que los agentes de la SSC los detuvieran y obligaran a abrir las puertas del vehículo en el que viajaban. Saldívar menciona que uno de los policías lo amenazó con “borrarle la sonrisa de un vergazo”.

Acto seguido, una agente trató de arrebatarle sus pertenencias a Mariana, y comienza a forcejear con ella para tratar de bajar por la fuerza del vehículo.

Al ver que su esposa era agredida, ambos comenzaron a gritar que ella estaba embarazada.

“Deja mis cosas, qué te pasa. Suéltame pendeja, estoy embarazada estúpida”, menciona Mariana mientras forcejea con la uniformada. En tanto, Alfredo Saldívar también comienza a forcejear con otro policía.

“Está embarazada, carajo. Está embarazada”, grita el guardameta para impedir que su pareja fuera agredida.

Amigos ayúdenme con un RT una patrulla de la CDMX nos paro sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó. pic.twitter.com/u49vWZA9Qu