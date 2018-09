VIDEO AMLO pide su torta de lomo para llevar en el aeropuerto ante demanda de fotos

“Oye… Mejor para llevar”, le dice a una de las empleadas del lugar después de ver que la gente ya había hecho una fila numerosa a las afueras del local para tomarse una foto o selfie con el próximo mandatario de la República

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, tuvo que pedir su desayuno para llevar la mañana de este martes, luego de que un grupo de personas lo abordara en un local de comida, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para tomarse una fotografía con él.

“Oye… Mejor para llevar”, le dice a una de las empleadas del lugar después de ver que la gente ya había hecho una fila numerosa a las afueras del local para tomarse una foto o selfie con el próximo mandatario de la República.

Amlo teniendo que pedir su deliciosa torta de lomo para llevar por atender a sus fans pic.twitter.com/z7zSIxIWM4 — AMLO haciendo cosas (@AmloHaceCosas) 4 de septiembre de 2018

En el video difundido a través de las redes sociales, se observa cómo el tabasqueño posa para las instantáneas con cada uno de los presentes, quienes también se ríen cuando pide su torta de lomo para llevar.

“¿Le bajo la cortina?”, pregunta otra de las mujeres que laboran en el local, a fin de que pudiera comer sin que todas las personas se le acercaran para pedirle una fotografía.

“No, no, no. Pero me la llevo al avión”, responde López Obrador, quien se encontraba en el AICM para tomar un vuelo comercial rumbo a Nuevo León, donde sostuvo un encuentro con empresarios más tarde.

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este martes con empresarios de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León, donde les informó sobre las cinco tareas principales para reactivar la economía del país, entre ellas, adelgazar el aparato legislativo, crear bases para licitar las obras públicas y mejorar programas sociales para que lleguen a la población más pobre del país.

“No podríamos empezar el Gobierno sin un proyecto para enfrentar la crisis que vive México”, dijo López Obrador ante los pequeños y medianos empresarios de Nuevo León.

Ayer, en su último informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto dibujó un país en bonanza, próspero y listo para crecer; hoy López Obrador habla de crisis.

El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México anunció que la Ley de Ingresos no va a tener modificaciones sustanciales en los primeros años de su administración, que inicia el 1 de diciembre, reiteró que no van a haber aumentos de impuestos en términos reales y confirmó la construcción de la nuevarefinería, la cual producirá 400 mil barriles de gasolina al día.

También dijo que en Monterrey estará la sede de la Secretaría de Economía, cuya titular será Graciela Márquez. “Va a hacer una Secretaría de Economía para apoyar a las pequeñas y medianas empresas”, mencionó.