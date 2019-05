VIDEO: Arnold Schwarzenegger es atacado por la espalda de una patada en una visita a SudÃ¡frica FacebookTwitterWhatsAppT

Ciudad de México (SinEmbargo).- La estrella de Hollywood y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, fue repentinamente atacado por la espalda por un joven que le propinó una patada voladora. El hecho ocurrió este sábado en un festival deportivo desarrollado en Sudáfrica.

Schwarzenegger se presentó en el Arnold Classic Africa Festival en Sandton, Johannesburgo, cuando fue golpeado por un sujeto que corrió hacia él y propinó una patada en la parte alta de la espalda. El actor se tambaleó hacia un grupo de personas que lo rodeaba.

En un video casero, que se hizo público, se puede ver que el atacante cayó al suelo, después fue sujetado y retirado por guardias de seguridad del evento. Por el momento, el motivo del ataque se desconoce.

“Arnold no se lesionó en absoluto, como se puede ver en el video, que sonríe más adelante”, afirmó Wayne Price, director del Arnold Classic Africa Festival.

Schwarzenegger más tarde compartió un video en Twitter en el que se lo ve saludando a seguidores en el evento. La publicación generó muchos tuits de apoyo y preocupación entre sus seguidores.

El ex gobernador dio las gracias a sus simpatizantes y aseguró que “no hay de qué preocuparse”. “Pensé que la multitud me había empujado, lo que sucede a menudo. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video como todos ustedes”, señaló el actor.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.