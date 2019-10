VIDEO: AsÃ­ fue la detenciÃ³n de Ovidio GuzmÃ¡n LÃ³pez en CuliacÃ¡n

VIDEO: Así fue la detención de Ovidio Guzmán López en Culiacán

En el video mostrado por la Sedena, se muestra la interacción con el hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán

30/10/2019 | 07:48 AM

El Gobierno federal mostró hoy los detalles del operativo que se implementó en Culiacán para la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y que terminó por abortarse.

El 17 de octubre, en Culiacán, estalló la violencia casi justo después de iniciado el operativo y la ciudad se volvió un caos.

Lo que había pasado no se había mostrado, hasta hoy, en que se presentó una relatoria.

Y sí, en el informe, presentan el video del momento en que Ovidio Guzmán López es detenido y en el que se le permite hacer una llamada para que se detengan los ataques en las calles.

"Ya paren todo oiga, ya paren todo, ya me entregué, ya paren todo por favor, ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo, ya dígales que se retiren, pero ya dígales pues, ya no quiero pedos, ya, ya no quiero que, que, haya desmadres", le dijo por teléfono a sus hermanos, Ovidio Guzmán López el pasado 17 de octubre, cuando fue detenido durante un operativo en su casa de Culiacán, Sinaloa.

Así se observa en un video presentado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval González, quien dio a conocer la cronología del operativo fallido, en el cual se dejó libre al hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.

El mando militar detalló que el 9 de octubre salieron fuerzas de la Ciudad de México rumbo a la capital sinaloense, donde ubicó al presunto criminal. Después, el 17 de octubre, a las 14:00 horas se confirmó la presencia de Guzmán López en un inmueble de Culiacán, por lo que se alistó un operativo.

La operación para su captura comenzó alrededor de las 14:30 horas, por lo que, según Sandoval González se rodeó el inmueble donde se encontraba el hijo del capo con su familia. A las 14:50, el titular de Sedena indicó que se reportaron las primeras agresiones a balazos contra elementos de las Fuerzas Armadas, ataques en donde se usaron vehículos con armamento calibre 50.

Alrededor de las 15:15 horas, tras estar cercado, Ovidio salió al estacionamiento de la casa donde se ubicaba. Allí lo detuvieron elementos de las Fuerzas Armadas y lo "invitaron" a persuadir a sus hermanos para detener las agresiones, debido a que se estaba poniendo en riesgo a la población.

Durante la llamada telefónica con su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar, "El Chapito", éste le establece que no cesaría las acciones e incluso lanzó amenazas contra militares. El titular de la SEDENA destacó que a las 19:49 horas “se ordenó el retiro de las tropas del lugar en donde se encontraban”, por lo que Guzmán López fue liberado a las 19:17 horas.

El mando militar detalló que “el presunto delincuente es de los principales que mueven droga a Estados Unidos como metanfetaminas y fentanilo”.