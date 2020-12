Video de 'Baby Yoda' bailando se vuelve viral en redes

El pequeño Grogu, mejor conocido como Baby Yoda, es el personaje que conquistó a los fanáticos de Star Wars. Sin duda, el final de la segunda temporada de The Mandalorian provocó algunas lágrimas y mantuvo a todos al bordo del sillón con inesperados encuentros.

Ahora un nuevo video circula en redes sociales para todos aquellos que se quedaron con ganas de ver más de la tierna criatura verde, difundió milenio.com.

Con un estilo único, Baby Yoda sorprendió a los fans sacudiendo el cuerpo al ritmo de la guitarra del director Robert Rodríguez, quien decidió compartir el clip con sus seguidores como un regalo de Navidad.

En el video aparece Robert Rodríguez a lado de Grogu en el detrás de cámaras de su emblemático episodio de Boba Fett en la segunda temporada de The Mandalorian.

"Aquí hay un regalo de Navidad para todos aquellos que me preguntaron cómo es pasar el rato con Baby Yoda en el set de #TheMandalorian", escribió el director en Twitter.

Here’s a Christmas present to all those who asked me what it’s like to hang out with Baby Yoda on the set of #TheMandalorian #TheTragedy. Check out #DisneyGallery for more behind the scenes! pic.twitter.com/6ShINBxJAN