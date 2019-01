VIDEO de Trump de 2004 donde alienta a jÃ³venes a atravesar cualquier muro, se viraliza

Washington (SinEmbargo).- El programa The Daily Show, que presenta el cómico Trevor Noah, ha rescatado un video que se ha hecho viral, en el que el ahora Presidente Donald Trump anima metafóricamente a estudiantes universitarios de la Universidad de Wagner a que “superen” y “atraviesen” cualquier “muro de hormigón”, de acuerdo con información dada a conocer por la cadena Telemundo.

Este comentario sale a la luz cuando arranca el día 20 del cierre cierre parcial del Gobierno que se desencadenó por la demanda del Presidente de 5 mil 700 millones de dólares para un muro fronterizo con México.

Trevor Noah emitió el video de 2004 en su programa de este miércoles por la noche, en el que Trump, vestido con una bata de graduación verde en el Wagner College en Staten Island, Nueva York, insta a los estudiantes a “nunca, nunca rendirse”.

El cómico se burló en Twitter de Trump por los comentarios de este video: “Hombre, una vez que Trump consigua su muro, mejor que nadie le muestre a México el viejo video que encontramos”.

“No os rindáis. No permitáis que suceda “, dice. “Si hay un muro de concreto frente a vosotros, superadlo. Atravesadlo. Rodeadlo. Pero id al otro lado de esa pared”, dijo el ahora Presidente.

Oh man, once Trump gets his wall he better hope no one shows Mexico this old video we found. pic.twitter.com/FtzeGlmecz